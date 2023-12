Sérgio Fontes deixa cargo de Secretaria Municipal de Segurança Pública, em Manaus

O delegado de Polícia Federal aposentado Sérgio Fontes, de 57 anos, deixou a titularidade da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg) para se dedicar ao cargo de secretário-geral de Inteligência do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM). A informação foi divulgada pela Prefeitura de Manaus nesta quinta-feira (21).

Quem assume interinamente a titularidade da Semseg é o policial penal federal Alberto de Siqueira Santos Barbosa Neto, de 40 anos.

A publicação de nomeação de Alberto Neto para assumir interinamente a Semseg foi publicada na noite de quarta-feira, 20/12, na edição 5.729 do Diário Oficial do Município (DOM). No mesmo documento consta a exoneração de Fontes, um dos primeiros nomes anunciados para compor o alto escalão da gestão municipal de David Almeida, em 2021.

Alberto Neto integra o quadro de servidores da Semseg desde agosto de 2022, quando foi convidado por Fontes para ser subsecretário. Bacharel em Direito, Alberto Neto possui MBA em Segurança Pública, pós-graduação em Direito Penal, Processo Penal e em Direito Civil.

Leia mais

Sérgio Fontes é nomeado como secretário de Segurança Pública de Manaus