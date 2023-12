Nei Rodrigues assume Manauscult após exoneração de Osvaldo Cardoso

Manaus (AM) – Nomeado nesta sexta-feira (22), Reginei Rodrigues, conhecido como Nei Rodrigues, que é atualmente era o diretor de grandes eventos, vai responder interinamente pela direção da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos de Manaus (Manauscult). A decisão foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM), na quinta-feira (21).

Sambista que comandou a Escola de Samba Reino Unido da Liberdade ao tetracampeonato do Carnaval de Manaus em 2019, por enquanto, ocupa o cargo interinamente, mas há otimismo no setor de cultura e eventos de que ele seja oficializado no cargo.

Anteriormente quem ocupava o cargo era o advogado Osvaldo Cardoso, que foi nomeado para a pasta em abril deste ano e deixa o cargo 8 meses depois de assumir a convite de David Almeida.

