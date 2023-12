VÍDEO: Moradores do Nordeste notam clarão no céu e especialistas explicam: “Lixo espacial”

Velocidade com a qualos objetos entraram na atmosfera é o motivo do clarão nos céus

Moradores de estados do Nordeste testemunharam um episódio incomum na noite desta sexta-feira (22): luzes atravessando o céu. O fenômeno astronômico foi explicado por pesquisadores, que garantem que a origem do clarão veio de um foguete chinês lançado em 2018.

Apesar da explicação científica, internautas não perderam a chance de brincar com o acontecimento. Em vídeos publicados nas redes sociais, é possível observar o momento em que as luzes aparecem nos céus. “É um meteoro!”, diz uma criança em uma das gravações feitas.

A explicação para o fenômeno sobrou até para o prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra. Em vídeo divulgado pelo político, as pessoas brincaram dizendo que o evento astronômico seria uma obra de Glêdson para a população.

Lixo espacial

Neste sábado (23), especialistas da Associação Paraibana de Astronomia e da Rede Brasileira de Observação de Meteoros, explicaram que o fenômeno visto nessa sexta-feira (22), em várias cidades nordestinas, se trata, na verdade, de lixo espacial causado pela queda do corpo de um foguete chinês lançado em 2018. As informações são do g1.

“O foguete em si é formado por estágios, e à medida que ele vai subindo para chegar ao espaço ele vai liberando esses estágios. Existia um estágio desse foguete Longa Marcha 2C que estava orbitando a Terra desde 2018, só que ele foi decaindo ‘orbitalmente’, como a gente fala”, explicou Alexsandro Mota, divulgador científico e presidente Associação Paraibana de Astronomia.

Ele detalha ainda que os fragmentos do foguete foram perdendo a altitude devido ao choque provocado com as moléculas do ar. Com isso, o lixo espacial perdeu velocidade, e a gravidade começou a atrair os resíduos cada vez mais.

O especialista também esclareceu o motivo do lixo ter surgido como uma luz. Segundo Mota, a velocidade com a qual os objetos entraram na atmosfera é o motivo do clarão nos céus.

“Uma reentrada pode ocorrer com muita velocidade. A gente está falando de milhares de quilômetros por hora, a gente está falando de 7 mil km por hora. Por isso que fica todo aquele show luminoso no céu, porque a atmosfera sendo atingida por um objeto nessa velocidade vai ficar incandescente, então vai brilhar muito”, concluiu.

*Com informações de Diário do Nordeste

