Seduc-AM divulga novas datas de inscrições do PSS para professores; confira

A Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar (Seduc-AM), por meio do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), divulgou as novas datas de inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) de docentes. Agora, os candidatos poderão se inscrever no período de 2 a 6 de janeiro.

De acordo com o Cetam, responsável pela execução do processo, o sistema de inscrição da Comissão Permanente de Concurso (Copec/Cetam), encontra-se instável devido a problemas técnicos apresentados desde o dia 26 de dezembro de 2023.

A presidente da Comissão do PSS 2024, Marilene Remigio, destacou que a Secretaria de Educação visa garantir o direito de inscrição a todos de forma efetiva, por isso a necessidade da alteração das datas.

Agora, as inscrições do PSS de Professores para o ano letivo de 2024, objeto do Edital N° 01/2023/2024 – Processo Seletivo Simplificado-PSS/Seduc/2024 – Capital/Interior, terá início a partir das 10h, do dia 2 de janeiro de 2024, até às 16h do dia 6 de janeiro de 2024.

Sobre os editais

Os editais de n° 01 (Ensino Regular, Especial, Mediado por Tecnologia e Sistema Prisional) e de nº 02 (Ensino Indígena) disponibilizam mais de 3,6 mil vagas para professores, com carga horária de até 40 horas, que atuarão nas escolas da rede estadual, da capital e do interior, no ano letivo de 2024.

O Processo Seletivo Simplificado 2024 (PSS/2024) por município, comunidade e sistema prisional é executado pelo Cetam, por meio Copec.

Inscrições

As inscrições para o PSS deverão ser realizadas pelo site www.concursoscopec.com.br, no novo período indicado. O edital pode ser acessado, por meio do site da Secretaria de Educação.

