Tronco de árvore atravessa corpo de jovem após acidente de moto

Igor Silva de Oliveira, de 20 anos, teve o corpo atravessado por um tronco, na altura do peito, ao cair de moto, no último domingo (24), véspera de natal, no município de Praia Norte, em Tocantins.

Apesar da gravidade do acidente, a família do rapaz afirmou que ele está reagindo bem ao tratamento. Os parentes de Igor informaram que ele já passou por duas cirurgias e que segue na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Regional de Augustinópolis.

“Ele está reagindo bem e agora é só esperar. Estamos esperando sair da UTI para a gente ir lá visitar. Os médicos disseram que surpreendeu eles porque está reagindo muito bem”, disse a cunhada da vítima.

O registro do jovem caído no chão e com o tronco atravessado no peito teve grande repercussão. O acidente ocorreu no momento em que ele estava em uma estrada rural da cidade.

Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) confirmou que o paciente citado está internado desde domingo no Hospital Regional de Augustinópolis (HRAUG), recebendo o tratamento que o quadro clínico exige.

“A SES-TO destaca que com base na resolução n° 1.638/2002 do Conselho Federal de Medicina não é autorizada a repassar informações contidas nos prontuários sem o consentimento de familiares ou responsáveis”, completou.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais

Tronco se desprende de árvore e mata criança em escola de SP

VÍDEO: ‘Demogorgon’ escala perna de um homem e impressiona

Vendaval derruba tronco de árvore em cima de carro e bloqueia rua em Manaus