VÍDEO: ‘Demogorgon’ escala perna de um homem e impressiona

Um vídeo em que um animal assustador aparece na perna de um homem viralizou nas redes sociais.

Nos comentários do registro publicado no X, antigo Twitter, os brasileiros lembraram das criaturas de “Jurassic Park” e do vilão de “Stranger Things”, o Demogorgon. No entanto, esse “animalzinho” é bem conhecido (e até querido) pelos australianos.

A extensão de pele nas estruturas de cartilagem que saem da parte de trás da cabeça, dá a impressão de ser um lagarto assustador e perigoso – mas na verdade, isso é tudo o que ele pode fazer para assustar seus predadores.

VÍDEO:

Animal “demogorgon” escala perna de um homem e impressiona na Austrália.pic.twitter.com/MAljNHTtv3 — Portal Em Tempo (@emtempofb) December 4, 2023

O habitat natural dessa espécie de lagarto é em florestas secas, e ele passa a maior parte do tempo em troncos e galhos de árvores.

Em julho, um vídeo parecido em que o indefeso animal aparece escalando na perna de um rapaz também viralizou nas redes sociais.

*Com informações da CNN Brasil

