Janeiro Branco: Exercício físico é aliado da saúde mental e atua no controle da ansiedade

Manaus (AM) – Incorporado ao calendário nacional desde 2014, o Janeiro Branco foi oficialmente instituído como Lei Federal neste ano. A partir de 2024, as ações voltadas para a saúde mental passarão a ser de responsabilidade dos governos federal, estadual e municipal, tornando-se obrigatórias ao longo do mês.

“Hoje, cada vez mais pessoas estão conscientes de que o sedentarismo traz inúmeros malefícios à saúde física e mental”, destaca Priscila Moraes, que atua na academia Fórmula, no Shopping Ponta Negra, em Manaus, e responde pelas atividades de Ballet Fitness e Cross Training, além de atuar como personal trainer.

“Mas, a campanha é extremamente importante para despertar mais e mais pessoas e mobilizar tanto o indivíduo como a sociedade para os transtornos mentais”.

Segundo a treinadora, a relevância dos exercícios físicos ultrapassa aspectos estéticos e de força. “A prática da atividade contribui para melhorar a autoestima, a imagem corporal, as funções cognitivas e de socialização”, afirma, “além de liberar endorfina para o cérebro, ajudando a aliviar tensões”.

Priscila destaca que a liberação da endorfina proporciona uma sensação de felicidade, juntamente com a gratificação de dever cumprido, contribuindo para o bem-estar diário e atuando como um antidepressivo natural que ajuda a reduzir a ansiedade. “O equilíbrio para a saúde mental exige um trabalho multidisciplinar. Mas com a ansiedade amenizada, a pessoa consegue focar em outras áreas, se tornando ainda mais produtiva”, argumenta.

Ela aconselha aqueles que nunca praticaram atividades físicas ou estão inativos há muito tempo a começarem gradualmente. “Comece saindo do sofá e mexendo o esqueleto e se já pratica alguma atividade física, não se acomode, se aventure em novas práticas”, indica.

A Fórmula Academia oferece uma variedade de opções para vários níveis de atividades, desde o principiante aos de maior rendimento, de baixo ou alto impacto. Como exemplo, a professora cita Yoga, Alongamento, Ballet Fitness, Cross Training, Indoor Cycle, entre outras. “Tenho certeza que você pode se identificar com alguma delas ou aproveitar todas”.

Saúde mental

Conforme a Organização Mundial de Saúde (OMS), mais de 1 bilhão de pessoas, no mundo, sofrem com transtornos mentais e desse total 14% são adolescentes. Os números acima são de 2019 e foram agravados pela pandemia de Covid-19, com um crescimento de 25% nos casos de depressão e ansiedade, no período da crise sanitária mundial.

Entre os transtornos mentais estão a depressão, o transtorno afetivo bipolar, a esquizofrenia e outras psicoses, a demência, a deficiência intelectual e os transtornos de desenvolvimento, inclusive autismo.

Campanha Janeiro Branco

Criada pelo psicólogo e palestrante mineiro Leonardo Abrahão, a campanha Janeiro Branco acontece desde 2014 para estimular a sociedade a debater a importância da saúde mental nas relações humanas.

Posteriormente, a campanha passou a ser conduzida pelo Instituto Janeiro Branco, entidade sem fins lucrativos, para construir a cultura da saúde mental e do bem-estar emocional para a população.

