Homem é perseguido e morto a tiros em avenida de Manaus

Um homem, que ainda não foi identificado, foi assassinado a tiros na Avenida Margarita, bairro Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus, durante a noite de quinta-feira (4).

De acordo com testemunhas, a vítima estava sendo perseguida por criminosos antes de ser executada. O homem correu entre as vias, mas acabou sendo alcançado e morto a tiros. Depois do crime, o suspeito fugiu do local.

Não há informações sobre o que motivou esse crime. A equipe de perícia e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para atender a ocorrência. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

