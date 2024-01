Veja a lista completa dos participantes do BBB 24

Na sexta-feira (5), durante os comerciais na TV Globo, os apresentadores Tadeu Schmidt e Ana Clara anunciaram os participantes do BBB 24. A dupla também mostrou detalhes da casa que, este ano, conta com um novo quarto e uma temática fantasiosa.

Além de um terceiro quarto, recebemos também o anúncio de um novo grupo para mudar de vez a dinâmica Pipoca e Camarote. Boninho, diretor por trás do programa, deu ao grupo o apelido de “Puxadinho”. Eles serão apresentados durante o Fantástico, no domingo, e somente 8 dos 14 vão entrar no jogo.

Os cotados para o Camarote incluem nomes como Yasmin Brunet, Simaria Mendes, Emicida e Wanessa Camargo. Vale ressaltar que as apostas mudam diariamente, e a confirmação só virá com o anúncio na Globo.

Os nomes foram divulgados entre 14h40 e 22h40, pelo horário de Brasília. Veja quem são os novos “brothers” e “sisters” do Big Brother Brasil:

Camarote BBB 24

MC Bin Laden

MC Bin Laden tem 30 anos e é natural de São Paulo, capital. Representante do funk paulista da Zona Leste, é cantor e compositor. Antes da fama, viveu grandes dificuldades financeiras. Foi vendedor na Rua 25 de Março e trabalhou ofertando produtos de porta em porta.

O sucesso da música “Bin Laden não morreu” deu origem a seu nome artístico. Aos 18 anos, a música “Bololo haha” estourou sua carreira. Na sequência, o hit “Tá tranquilo, tá favorável”, em 2015, atingiu o grande público e seu clipe viralizou na internet.

Yasmin Brunet

A modelo Yasmin Brunet tem 35 anos e é do Rio de Janeiro. Filha da também modelo Luiza Brunet, começou a carreira aos 13 anos, com o apoio da mãe. Seu primeiro desfile foi na São Paulo Fashion Week.

Aos 17, mudou-se para Nova Iorque, nos Estados Unidos, onde morou por nove anos para se dedicar às passarelas. Como modelo fotográfica, representou diversas marcas internacionais e, durante a carreira, estampou capas de revistas e participou de semanas de moda no Brasil e no exterior.

Também fez um trabalho como atriz, em 2015, na novela ‘Verdades Secretas’. Vegana, tem uma marca de produtos de beleza cruelty-free – cujos testes não são feitos em animais –, da qual se orgulha muito.

Vanessa Lopes

A brasiliense Vanessa Lopes tem 22 anos e hoje mora em São Paulo, mas foi criada em Recife, Pernambuco. É dançarina e criadora de conteúdo, e soma mais de 40 milhões de seguidores em suas redes sociais.

Hoje, além das coreografias virais, destaca-se pelas publicações sobre maquiagem, fitness e rotina familiar. Depois de bater recordes de engajamento em seus perfis, diz: “Para mim, eu já conquistei o mundo e sou muito grata.”

Profissionalmente, acredita que seu diferencial é a constância, e conta que o carisma sempre foi apontado como característica por outras pessoas. Solteira, afirma ser bastante ponderada nos relacionamentos.

Vinicius Rodrigues

Vinicius Rodrigues tem 29 anos e é atleta paralímpico. Natural de Primavera, distrito de Rosana, em São Paulo, o velocista participou dos Jogos Parapan-Americanos de Lima (2019) e das Paralimpíadas de Tóquio (2020), tendo conquistado medalha de prata para o Brasil na última competição.

Aos 19 anos, sofreu um acidente de trânsito na cidade de Maringá, no Paraná, e teve parte da perna esquerda amputada. Ainda no hospital, recebeu a visita da atleta paralímpica Terezinha Guilhermina, que o apresentou ao atletismo.

Sua primeira competição paralímpica foi em 2015. Quatro anos depois, durante um torneio, quebrou o recorde mundial dos 100 metros rasos da classe T63 para amputados de perna acima do joelho, com o tempo de 11s95. Nas redes sociais, costuma compartilhar a rotina de treinos e competições, além de momentos com a filha, de sete anos.

Rodriguinho

O cantor, compositor e produtor Rodriguinho nasceu em Bauru, em São Paulo, e tem 45 anos. Casado, tem cinco filhos e duas netas.

Começou na música aos 10 anos, no grupo infantil Toca do Coelho. Mais tarde, entrou para Os Travessos e ficou nacionalmente conhecido pelos sucessos da banda nos anos 1990. Passou pela morte do pai dias antes de estourar no cenário musical.

Em 2004, deixou o grupo para seguir carreira solo. A partir de então, lançou diversos álbuns e gravou DVDs. Também participou de um dos filmes da Xuxa e na novela ‘O Clone’.

Wanessa Camargo

A cantora Wanessa Camargo tem 41 anos e é natural de Goiânia, Goiás, onde teve uma infância simples e feliz junto aos pais, irmãos, avós, primos e tios. Ainda criança, mudou-se para São Paulo com parte da família e, na capital, lembra-se de acompanhar a mãe no trabalho de sacoleira e de acordar à noite com o pai compondo.

Seguiu os trilhos musicais de Zezé Di Camargo e se lançou como cantora aos 17 anos, embora tenha iniciado nas artes por meio do teatro e da dança.

Ao longo da carreira, emplacou sucessos como “Amor, amor”, “O amor não deixa” e “Eu quero ser o seu amor”. Fez participações em filmes e novelas e se apresentou em diversos programas de televisão durante sua trajetória artística.

Pipoca BBB 24

Leidy Elin

Leidy Elin tem 26 anos e é de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Quando tinha oito anos e com o falecimento de seu pai, sua mãe passou a criá-la sozinha e foi neste período que começaram a ter dificuldades financeiras.

Para ajudar a família, trabalha desde os 14. Sua primeira profissão foi a de manicure e, na mesma época, aprendeu a fazer cabelos e sobrancelha. Hoje, para pagar a faculdade de Direito e complementar a renda de casa, é operadora de caixa e trancista.

Quando necessário, vende copos em estádio de futebol. “Faço de tudo um pouquinho. Se tem dinheiro, eu estou indo”, diz. Foi noiva por cinco anos, mas está solteira desde que descobriu que foi traída.

Maycon

Maycon tem 35 anos e é natural de Tijucas, Santa Catarina. Trabalha como cozinheiro escolar em Balneário Camboriú. Saiu de casa aos 16 anos para estudar em um colégio interno na cidade onde vive atualmente.

Casou-se aos 20 anos e, logo depois, iniciou a graduação em Jornalismo, profissão que exerceu por um tempo até perceber que não era o que realmente queria.

Foi o primeiro dos seis irmãos a se formar no ensino superior. Também cursou a faculdade de História e estagiou voluntariamente em um colégio, ensinando crianças a ler e a escrever. Foi lá que se encantou pela cozinha, que considera o coração da escola. Fez concurso para trabalhar como cozinheiro em uma creche e se apaixonou pelo ofício.

Lucas Pizane

Lucas Pizane, de 22 anos, nasceu em uma vila de pescadores em Itaparica, na Bahia. Mudou-se com a família para Salvador ainda na infância. Em função do trabalho da mãe, educadora, conseguiu bolsas em boas escolas, mas se encontrou na música – hoje é cantor e estudante de Produção Cultural.

O baiano, que já integrou duas bandas regionais, destaca que carrega a cultura de seu estado no peito e tem o desejo de levar sua arte para o resto do mundo. Atualmente, faz shows solo pelas noites de Salvador e cria conteúdo para as redes sociais.

Deniziane

Natural de Esmeraldas e moradora de Belo Horizonte, em Minas Gerais, Deniziane tem 29 anos e é fisioterapeuta. Ela tem uma irmã gêmea e, por não gostar tanto de seu nome, prefere ser chamada pelo apelido Anny.

Foi atleta de Vôlei e no esporte conseguiu patrocínio e uma bolsa de estudos em um colégio particular. Saiu de casa aos 18 anos em busca de melhores condições financeiras e hoje, solteira, divide apartamento na capital de seu estado com o filho de dois anos e uma amiga.

Marcus Vinicius

Marcus Vinicius é natural de Belém do Pará e tem 30 anos. Há cinco anos mudou-se para a cidade de Guarulhos, em São Paulo, para trabalhar em uma companhia aérea e exercer sua profissão de comissário de voo.

Também é formado em Marketing e estuda atuação e canto. Foi criado pela mãe e pela avó e lembra que precisou trabalhar bastante para conseguir melhorar de vida.

Beatriz

De Guarulhos, São Paulo, Beatriz tem 23 anos, é vendedora e formada em Teatro, mas não exerce a carreira de atriz. É a caçula de cinco irmãos e foi criada com eles ajudando os pais a venderem mercadorias nas ruas e em feiras como camelô.

Também já trabalhou como babá e modelo fotográfica. “Tenho várias profissões. Pode chamar de pau para toda obra, se vira nos 30…”, brinca. Hoje atua como divulgadora de lojas no Brás, onde chega por volta das três da manhã e é conhecida pelo jeito espontâneo de anunciar os produtos.

Matteus

Gaúcho de Alegrete, Matteus tem 27 anos e é estudante de Engenharia Agrícola. Foi criado pela mãe com a ajuda da avó, e tem o padrasto como referência paterna – é com ele que trabalha em uma estância, cuidando de bois para corte de agropecuária.

Morando na zona rural, teve dificuldades de acesso à escola na infância e, mesmo assim, conseguiu chegar ao curso superior. Já participou de concursos de beleza para perder a timidez, mas conta que o trabalho social no Centro de Equoterapia da cidade era o que realmente o fazia permanecer nas competições.

Nizam

Nizam, de 32 anos, é executivo de contas internacional e faz faculdade de Gestão Comercial. É solteiro, mora sozinho e gosta muito de jogar videogame.

Aos 21 anos, começou a trabalhar em cruzeiros internacionais, onde atuou na área de vendas e como gerente da agência de viagens a bordo. Depois de dez anos viajando pelo mundo, passou por 62 países e aprendeu a falar três idiomas.

Voltou ao Brasil em 2022. Passou por momentos difíceis nos últimos anos, com a morte do pai e um assalto à própria casa; agora encontra-se desempregado.

Giovanna

Alagoana de Maceió, Giovanna tem 24 anos e é assistente social. Nasceu em um bairro periférico de sua cidade e vem de uma família predominantemente feminina.

Trabalha desde os 12 anos e, em busca de uma boa situação financeira, já desempenhou diversas funções em shopping, restaurante, supermercado e academia. Casada, está junto com seu companheiro há dez anos.

Alane

Bailarina e modelo, Alane tem 24 anos e é natural de Belém, no Pará. Sempre morou com a mãe, a quem tem como melhor amiga e maior incentivadora.

Desde a infância, participava de concursos de dança e, aos 18 anos, ganhou o título de “Rainha das Rainhas” do Carnaval paraense, o que a tornou conhecida em sua cidade. Por isso, também costuma compartilhar seu dia a dia nas redes sociais.

No início de 2023, decidiu mudar-se para São Paulo para cursar Teatro e ir em busca do sonho de ser atriz.

Fernanda

De Niterói, no Rio de Janeiro, Fernanda tem 32 anos e é confeiteira e modelo. Está namorando, tem um casal de filhos (5 e 11 anos de idade) e revela que precisou se virar para sustentar sua família depois que se separou do ex-marido.

Hoje, mora com os filhos na casa dos pais, onde cuida de todas as despesas. Além de trabalhar como modelo fotográfica e se dedicar aos trabalhos com bolos e confeitaria, também atua como bailarina performática.

Lucas Luigi

Lucas Luigi tem 28 anos e é natural da capital do Rio de Janeiro, mas considera-se “cria da Baixada Fluminense”. Trabalha com o pai em sua empresa de instalação de pisos durante o dia e, à noite, assume a função de vendedor em uma loja de vestuário.

Frequentador do Baile Charme de Madureira, aprendeu ainda na infância a gostar de dançar com o avô, e teve os primeiros contatos com os passos coreografados vendo performances de Michael Jackson pela TV. Chegou a participar de batalhas de dança, mas, atualmente, não exerce o talento como profissão. É casado há seis anos e tem um filho de três anos.

Puxadinho BBB 24

Os participantes do “Puxadinho” serão anunciados neste domingo, 7, durante o Fantástico.

O que é o Puxadinho do BBB?

14 participantes (7 homens e 7 mulheres) serão apresentados neste domingo, 7, durante o Fantástico, e disputarão por 6 vagas na casa.

Outros 18 participantes serão apresentados hoje ao longo do dia, entre comerciais na TV Globo.

No dia da estreia, 8, os brothers e sisters anunciados durante o “Big Day” escolherão 6 pessoas do “Puxadinho” para entrar na casa.

O público escolherá duas do mesmo grupo, totalizando 26 participantes dentro da casa.

Novidades do BBB 24

Além dos grupos Camarote e Pipoca, teremos um terceiro grupo para compor a edição do BBB;

A casa também terá um terceiro quarto para os “brothers” e “sisters” dormirem;

Um “invasor” vai bisbilhotar a casa e, em um momento, o “público será o grande protagonista”;

Cinema semanal passa a incluir mais participantes da casa e não é mais privilégio do Líder;

Além disso, toda sexta-feira, o Líder da semana terá de comandar, ao vivo, uma “dinâmica inédita” no game;

Uma câmera comandada por inteligência artificial vai acompanhar o líder da semana em todos os momentos;

O Jogo da Discórdia também acabou e agora passa a se chamar “Sincerão” (seria a dinâmica de sucesso da última edição?).

Como vai funcionar a votação do BBB 24?

Na primeira fase do programa, o público vota em quem deseja que permaneça na casa e o eliminado será aquele que receber menos votos. Já na segunda etapa, a votação será para eliminar um jogador, e o eliminado será o emparedado mais votado da vez.

Em ambas as fases, estarão disponíveis para o público duas formas de votação: “voto da torcida” e “voto único”. No inédito “voto único”, quem desejar participar informa seu CPF e só pode votar uma vez. Já o “voto da torcida” funciona da mesma maneira que a votação das últimas edições: basta fazer login no gshow com a conta Globo e votar quantas vezes quiser. Cada modalidade terá peso de 50% no resultado, cujo percentual final será a média ponderada dos dois formatos.

*Com informações do Exame

