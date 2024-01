Big Day: saiba quem são os dois primeiros participantes confirmados no BBB 24

O BBB 24, começa na próxima segunda-feira e todos estão ansiosos para a lista oficial de participantes edição deste ano. O Big Day começou nesta sexta-feira (5) com a divulgação de dois nomes, uma pipoca e um camarote. Leidy Elin (pipoca) trabalha como operadora caixa de uma loja de roupas esportivas. Também é trancista quando pode, ela é estudante de direito. MC Bin Laden é um funkeiro de 30 anos, com origem pobre, nasceu na comunidade de Vila Progresso, em Itaquera, São Paulo.

O Big Day segue ao longo do dia com a divulgação de 18 participantes ao longo da programação da Rede Globo.

Jefferson Cristian dos Santos Lima está no meio musical desde 2013 e estreou ao lado do parceiro MC Brinquedo. Em 2014, ganhou visibilidade com os hits “Passinho do Faraó” e “Bololo Haha”. Em 2015, expandiu a sua notoriedade com o trabalho “Tá Tranquilo, Tá Favorável”, música que consolidou seu espaço na cena do funk paulista, e que também usada nas comemorações de gols de Neymar.

