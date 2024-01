BBB 24: Vanessa Lopes e Yasmin Brunet vão dividir o mesmo teto; entenda a treta

As influenciaoras teriam rompido relações após Vanessa se relacionar com o ex de Yasmin, o surfista Gabriel Medina

A influenciadora Vanessa Lopes foi mais uma famosa confirmada no BBB 24, a bailarina de 22 anos vai dividir a casa com Yasmin Brunet para quem não sabe, as duas a já tiveram desavenças no passado segundo seguidores do aplicativa X (antigo Twitter) o ponto de discórdia das duas é Gabriel Medina ex-marido de Brunet.

O surfista Gabriel Medina e a modelo começaram a se relacionar em 2020, logo em seguida casaram anunciando a separação em 2022. Brunet e Vanessa se seguiam nas redes sociais, segundo sites de fofoca Yasmin não gostou da aproximação da influenciadora com o ex após a separação, a situação desagradou a filha de Luiza Brunet, que tratou de dar um unfollow na dançarina. Vanessa, por sua vez, negou que tenha retribuído a atitude e deixou claro não desejar se envolver em brigas.

Ana Clara: "Longe de mim querer fazer intriga, mas dizem que a Vanessa e a Yasmin não se dão muito bem. Vão gerar um entretenimento pra gente"



Recentemente Lopes teria postado uma indireta para Yasmin por conta do envolvimento da modelo com Luan Santana, o cantor terminou o namoro de 2 anos com a modelo Izabela Cunha, que seria amiga de Yasmin. Luan por sua vez em uma entrevista ao jornalista Léo Dias afirmou já ter ficado com a modelo e influenciadora, o que gerou burburinho nas redes sociais já que Yasmin era amiga de Izabela. Após a revelação, a modelo deixou de seguir Brunet no Instagram. Vanessa Lopes não perdeu oportunidade de comentar:”Acho engraçado que… Melhor eu ficar quieta KAKAKAKAKA”, escreveu a tiktoker. Muitos seguidores acharam que o cometário foi uma indireta de Lopes para a modelo.

Vanessa Lopes tem 22 anos, nasceu em Brasília, mas foi criada em Recife, Pernambuco. É dançarina e criadora de conteúdo, e soma mais de 40 milhões de seguidores em suas redes sociais. Sempre foi ligada às artes e aos esportes, e as competições de dança fizeram parte de sua vida.

