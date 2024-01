Obras de reforma suspendem atendimentos na USF Petrópolis, em Manaus

A Prefeitura de Manaus informa que os atendimentos na Unidade de Saúde da Família (USF) Petrópolis, situada no bairro de mesmo nome da Zona Sul, estão suspensos temporariamente, a partir desta quarta-feira (10), para realização de obras de reforma na estrutura. O prazo previsto para conclusão do serviço é de seis meses.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), responsável pela gestão da unidade, orienta os usuários a buscar atendimento na USF Frank Calderon, situada na rua Boa Esperança, no bairro Crespo; USF Japiim, na travessa Suim, nº 70, conjunto 31 de Março, no bairro homônimo; USF Lourenço Borghi, na travessa S6, s/n, no conjunto Japiinlândia, no Japiim; e USF São Francisco, na rua Rodolfo Valle, esquina com rua Jonas da Silva, no bairro de mesmo nome.

A reforma da USF Petrópolis faz parte do programa de modernização das unidades da rede municipal de saúde, conduzido pela Prefeitura de Manaus. O plano prevê ainda a ampliação e construção de novas estruturas, inclusive de grande porte.

