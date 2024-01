Centro Universitário CIESA revela nova infraestrutura sob comando do Prof. Waldery Areosa

A cerimônia de inauguração da nova infraestrutura do CIESA ocorrerá no dia 12 de janeiro de 2024

Manaus (AM) — O Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas — CIESA, comandado pelo visionário empresário Prof.º Waldery Areosa, está prestes a inaugurar uma nova era de excelência acadêmica e inovação. A cerimônia de inauguração da nova infraestrutura do CIESA acontecerá no dia 12 de janeiro de 2024, às 16h, na Avenida Joaquim Nabuco, 1270, Centro.

O evento marcará a revelação de um ambiente acadêmico totalmente revitalizado, projetado para proporcionar uma experiência de aprendizado envolvente e eficiente. Entre os destaques, destacam-se as salas de aula inovadoras em formato de auditório, com capacidade para até 50 acadêmicos, equipadas com telas interativas e poltronas ergonômicas, além da central de relacionamento, sala dos professores, sala de estudo silenciosa e a biblioteca com acervo literário diversificado.

A cerimônia contará com a presença do Prof.º Waldery Areosa, CEO do grupo WD Educacional, e da Prof.ª Dra. Solange Holanda, Reitora do Centro Universitário CIESA. Ambos compartilharão os planos e visão para o futuro do CIESA, destacando as mudanças significativas na proposta acadêmica, focadas no tripé de Business Management Tools, soft skills e integração com incubadoras de negócios.

O visionário empresário Prof.º Waldery Areosa vai inaugurar uma nova era de excelência acadêmica e inovação no CIESA Foto: Divulgação

Os profissionais de mídia são convidados a participar e cobrir este evento marcante, testemunhando a transformação do CIESA e seu compromisso contínuo com a excelência educacional na região norte.

Serviço

Cerimônia de Inauguração Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas – CIESA

Data : 12.01.2024

: 12.01.2024 Horário : 16h

: 16h Local: Avenida Joaquim Nabuco — 1270, Centro

Sobre o CIESA: Uma Nova Era na Educação do Amazonas

Fundado em 1986, o Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas — CIESA, ao longo dos anos, consolidou-se como uma instituição de referência no Ensino Superior. Em 2016, obteve o recredenciamento como Centro Universitário, marcando uma trajetória de sucesso.

Em 2024, o CIESA embarca em uma nova e emocionante etapa ao integrar-se ao grupo WD Educacional, sob a liderança do renomado empresário Prof. Waldery Areosa, reconhecido por sua vasta experiência no setor educacional em Manaus.

Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas consolidou-se como instituição de referência no Ensino Superior Foto: Divulgação

Com essa integração, o CIESA prepara-se para um novo capítulo, visando transformar e redefinir o sistema de ensino superior. O objetivo é proporcionar uma abordagem revitalizada às aulas presenciais, elevando os padrões de ensino e promovendo o desenvolvimento acadêmico e humano de cada estudante universitário.

Sob a nova liderança, a instituição planeja a implementação de instalações modernas e adaptadas, laboratórios aprimorados, um amplo estacionamento com mais de 900 vagas, uma praça de alimentação e qualidade acadêmica de excelência. Além disso, novos cursos na área de tecnologia serão adicionados para enriquecer o portfólio do Centro Universitário Ciesa.

Reforçando o compromisso com a excelência acadêmica, a transição enfatiza o bem-estar dos acadêmicos, prometendo uma experiência educacional mais dinâmica e inovadora. A WD Educacional, conhecida por sua busca pelo que há de melhor, contribuirá para essa transformação, alinhando tecnologia e profissionais de destaque em seus campos de atuação.

Do maternal ao doutorado, estamos revolucionando a educação em Manaus. São Novos Horizontes e uma Nova Era para a educação no Estado do Amazonas. Venha junto conosco no Novo CIESA!