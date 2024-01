Mega Millions sorteia R$ 1,4 bilhão nesta sexta-feira

O próximo sorteio da Mega Millions será em sexta-feira, 26 de janeiro, com um jackpot no valor de US$ 285 milhões, mais de R$ 1,4 bilhão. Não há limite para o quanto a atual jackpot pode crescer, mas por um outro lado, ele pode ser ganho no sorteio desta semana!

Para concorrer daqui do Brasil, com toda segurança e praticidade, sem precisar sair de casa, basta acessar a plataforma TheLotter – o serviço de compra de bilhetes de loteria on-line, líder no mundo.

Qual a melhor parte de jogar na loteria online na TheLotter? Nossos clientes não somente jogam nas loterias, eles também ganham!

Jogadora da Ucrânia ganha US$ 1 milhão na Mega Millions

A TheLotter tem uma conexão especial com a Mega Millions, pois uma jogadora ucraniana ganhou um prêmio de US$1 milhão ao jogar usando o serviço.

A sortuda sempre sonhou em ganhar na loteria e fez uma assinatura para jogar na Mega Millions por meio da TheLotter, sem correr o risco de perder nenhum sorteio. Ela optou pelo botão de “jogada aleatória” no site que escolheu os números vencedores do prêmio secundário de US$1 milhão!

Além da Mega Millions, a jogadora também ganhou o jackpot da loteria Chispazo, do México, jogando online com a TheLotter.

Veja como é fácil concorrer a mais de 1,4 bilhão de reais na Mega Millions

O primeiro passo é acessar a página da Mega Millions na TheLotter. Em seguida, escolha cinco números principais e um número adicional. Aí é só pressionar o botão “jogar” na parte inferior da tela e pronto, você está participando do sorteio.

Agentes locais da TheLotter comprarão os bilhetes oficiais em seu nome e enviarão uma cópia digitalizada para sua conta pessoal na plataforma como prova de propriedade. Se ganhar, o prêmio será seu na íntegra e 100% sem comissões!

Vale lembrar que as chances de um brasileiro ganhar essa bolada são exatamente as mesmas de alguém jogando nos Estados Unidos.

O que acontecerá se você ganhar?

Se você ganhar prêmios inferiores a 200 mil dólares, o dinheiro será depositado diretamente em sua conta bancária. Agora, se ganhar o jackpot da Mega Millions, a TheLotter arcará com todas as despesas da viagem para que você possa receber o prêmio pessoalmente nos EUA, sem se preocupar com nada!

Em seus quase 20 anos de história, a TheLotter construiu uma reputação que fala por si, com mais US$ 120 milhões de dólares pagos para mais de 8 milhões de bilhetes ganhadores do mundo todo.

Mega Millions é famosa por acumular prêmios enormes

Tanto as loterias americanas como as brasileiras realizam sonhos e mudam as vidas de milhares de pessoas. Porém, apenas as loterias americanas conseguem dar prêmios bilionários para qualquer cidadão do mundo, incluindo os brasileiros.

Compre agora seus ingressos oficiais do Mega Millions para o próximo sorteio no sexta-feira, 26 de janeiro e tenha a chance de ganhar US$ 285 milhões!

Boa sorte!

A Lotto Direct Limited opera a thelotter.com. A Lotto Direct Limited é licenciada pela Malta Gaming Authority. Referência da licença MGA/CRP/402/2017. + de 18. Os jogos podem ser prejudiciais se não forem controlados. Jogue com responsabilidade. Para mais informações, acesse https://www.rgf.org.mt/

