Parte de crânio de jovem é retirado para que médicos possam ‘lavar’ cérebro

O advogado americano Brandon Alexander sofreu um acidente ao andar de skate no ano de 2019, e para conter os danos à saúde, precisou passar por um procedimento inusitado. Os médicos tiraram parte de seu crânio para “lavar” o cérebro como parte do tratamento contra uma infecção séria no órgão.

Brandon acordou no hospital três dias depois do acidente e passou por quatro cirurgias no cérebro, além de um procedimento de reconstrução facial. “Eu estava com um dreno na cabeça que deveria ter sido removido antes de receber alta, mas me disseram para deixá-lo, pois era o que me mantinha vivo depois de tantas operações”, destaca Brandon em postagem nas redes sociais.

No ano seguinte, ele fez mais uma cirurgia. Porém, os médicos identificaram um acúmulo de líquido na cabeça e o entupimento do dreno — o principal sintoma de Brandon foi dor latejante na cabeça.

“Voltei para o hospital e fui informado que havia contraído uma infecção cerebral no período pós cirúrgico. Eles precisavam remover parte do meu crânio para lavar meu cérebro”, conta o rapaz.

Brandon sobreviveu à cirurgia, e acordou com 89 grampos na cabeça. “Não tenho mais um crânio comum, eles substituíram uma parte por malha de titânio para que meu cérebro fique protegido até a próxima cirurgia, em abril de 2024. Pode ser que eu receba um novo crânio, garantindo que a infecção não volte”, afirma o advogado.

Desde então, ele tem usado as redes sociais para contar sua história após tantos procedimentos tão invasivos.

*Com informações do Metrópoles

