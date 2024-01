Homem é preso por homicídio durante tiroteio em Envira, interior do Amazonas

Envira (AM) – Um homem, de 24 anos, foi preso, na noite de sexta-feira (26), por homicídio e posse de arma de fogo, no município de Envira (distante 1208 quilômetros de Manaus). A ação foi realizada pelo 10° Grupamento de Polícia Militar (GPM), após denúncias sobre troca de tiros em via pública.

Ao se aproximarem, os policiais militares foram informados que o suspeito tentou esconder a arma de fogo, mas foi visto, na área, por um guarda municipal que estava de folga. Os PMs, com a ajuda do guarda, localizaram o suspeito e realizaram a prisão. Com ele foi apreendido, uma espingarda calibre 36 de fabricação caseira, com cano cortado, duas munições de espingarda calibre 36 deflagradas e uma munição de calibre 36 intacta.

A vítima foi encaminhada até o hospital municipal ainda com vida, mas veio a óbito minutos depois de dar entrada na unidade de saúde. O suspeito recebeu voz de prisão e foi levado a 66ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

*Com informações da assessoria

Leia mais

Homem com três mandados de prisão em aberto é preso em comércio na Zona Norte de Manaus

Quatro membros da mesma família são presos por suspeita de envolvimento em mortes no AM

Chefe do CV que atua no Amazonas é preso em casa de praia em Florianópolis