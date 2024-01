Cota única com desconto do ISS Autônomo vence nesta quarta (31)

O prazo para o pagamento com desconto de 10% do ISS para profissionais autônomos encerra nesta quarta-feira (31). Os contribuintes cadastrados na Prefeitura de Manaus, que ainda não receberam sua notificação de lançamento no endereço, podem emitir a segunda via da guia pelo portal de serviços Manaus Atende (manausatende.manaus.am.gov.br).

“O ISS para autônomo e sociedades uniprofissionais poderá ser pago de forma parcelada, em até 12 vezes, com o vencimento da primeira parcela também para esta quarta-feira, dia 31”, informou o subsecretário da Receita da Secretaria Municipal de Finanças e tecnologia da Informação (Semef), Armínio Pontes.

Este ano, a Semef, emitiu, via Correios, mais de 9,1 mil notificações. Profissionais de nível médio pagarão, por parcela, o correspondente a meia Unidade Fiscal do Município (UFM), ou seja, R$ 69,91. Já os de nível superior, a parcela será de uma UFM, R$ 139,82.

Para tirar dúvidas ou obter mais informações os contribuintes poderão ligar no número 156, atendimento do Manaus Atende que funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h.

*Com informações da assessoria.

Leia mais

Sefaz notifica contribuintes de ITCMD sobre recolhimento do imposto