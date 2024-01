Procon se posiciona sobre polêmica entre noiva e maquiadora; entenda o caso

Noiva e maquiadora movimentaram as redes sociais com a história

Uma discussão entre uma maquiadora e uma noiva viralizou nas redes sociais na última quinta-feira (25), a noiva postou um vídeo para rebater uma fala da maquiadora ao ser chamada de golpista por solicitar uma maquiagem “social” em vez do serviço oferecido a noivas. Segundo o Procon-DF é uma prática abusiva presente no Código de Defesa do Consumidor, onde a recusa da venda de produtos ou de serviços é proibida no mercado a quem se dispõe a pagar.

A polêmica dividiu os internautas, mas, para o Procon-DF, esclarece que regra é clara: vender um produto ou serviço atrelado a uma data comemorativa é uma prática abusiva.

Segundo a maquiadora, ela descobriu que era um serviço para uma noiva, após ver fotos da cliente no dia de sua festa. Jey Abrantes se manifestou afirmando que não perguntou se ela [cliente] era a noiva pois Bruna Eloísa, afirmou que iria para um batizado: “Nem perguntei se ela era noiva. Ela soltou que ia para um batizado e a mãe, também. Ainda fez a amiga e a mãe mentirem, dizendo que era batizado. A pessoa ainda sai de certa”, disse a profissional.

MAQUIADORA CONTANDO SEU VERSÃO DOS FATOS

Não mas e a noiva que mentiu para a maquiadora pra pagar mais barato? KKKKK Perfeita demais pic.twitter.com/zoiymYnVmp — ex- low profile | #BBB24 (@bumofe) January 26, 2024

NOIVA EXPLICANDO A SITUAÇÃO

E aí? Nesta treta vocês estão do lado da noiva ou da maquiadora? pic.twitter.com/Rkbjtv0D63 — MSP-Movimento Sem Picanha (@mspbra) January 25, 2024

De acordo com Procon o consumidor que se sentir lesado pode e deve procurar o órgão de defesa do consumidor, e o estabelecimento pode ser multado.

*Com informações do G1

