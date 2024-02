Homem é preso por tráfico de drogas na Zona Norte de Manaus

Manaus (AM) – Um homem, de 23 anos, foi preso com trouxinhas de maconha e cocaína, na tarde desta quarta-feira (31), no bairro Colônia Santo Antônio, Zona Norte de Manaus, durante operação da Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

Os policiais militares da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), durante o patrulhamento realizado na Operação Ajuricaba, por volta das 15h20, viram um homem caminhando, que, ao perceber a presença da viatura, jogou uma sacola na rua.

A equipe policial fez abordagem ao suspeito e em seguida recuperou a sacola. Nela haviam 18 trouxinhas de maconha, 54 trouxinhas cocaína e uma balança de precisão.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi levado ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Operação Ajuricaba

Realizada pelo Comando de Policiamento de Área (CPA) Norte, a ação tem o objetivo de inibir os índices criminais por meio do policiamento ostensivo, naquela região. Abordagens, barreiras policiais e incursões em becos, ruas e vielas são realizadas para identificação de infratores e levar segurança à comunidade.

*Com informações da assessoria

