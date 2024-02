Ruptura na região genital foi a causa da morte de jovem após encontro com jogador, aponta laudo

O atestado de óbito de Livia Gabriele da Silva Matos, de 19 anos que morreu após um encontro com o jogador do sub-20 do Corinthians, Dimas Cândido de Oliveira Filho, aponta que a causa da morte da jovem foi por uma “ruptura de fundo de saco de Douglas com extensão à parede vaginal esquerda”.

Saco de Douglas é o nome dado a uma região genital que fica na parte baixa do abdômen entre o útero e o reto.

Os resultados de outros exames complementares estão sendo aguardados para saber se Livia consumiu algum tipo de substância, como uso de álcool ou entorpecente. O enterro da jovem foi realizado na manhã desta quinta-feira em São Paulo.

Os pai de Livia, um ex-policial aposentado aguarda o resultado das investigações sobre a morte da filha em conversa com o G1 o advogado da família alega que a ruptura apontada no atestado de óbito aparentemente não ocorre em uma relação sexual normal.

ENTENDA O CASO

A jovem de 19 anos e o jogador da categoria sub-20 do Corinthians Dimas Cândido de Oliveira Filho, de 18, tiveram um encontro na noite da última terça-feira (30), no apartamento do atleta na zona leste de São Paulo.

Segundo relato de Dimas a jovem passou mal e foi levada pelo Samu ao pronto-socorro do Tatuapé, mas não resistiu. A Polícia Militar que atuou na ocorrência, afirma que a jovem teria tido um intenso sangramento na região genital e sofrido paradas quatro cardiorrespiratórias. O caso foi registrado como morte suspeita e segue para investigação.

Dimas afirma que foi a primeira vez que encontrou pessoalmente com Livia.

*Com informações do g1

Leia mais

Jovem morre após encontro com jogador do Corinthians: ‘passou mal durante sexo’

Segundo envolvido na morte de mãe e filho indígenas é preso no Amazonas

VÍDEO: Acidente aéreo deixa cinco mortos na zona rural de Minas Gerais