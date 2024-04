Caprichoso e Garantido lançam o álbum de toadas na temporada dos Ensaios dos Bumbás

Manaus (AM) – O Boi Caprichoso e o Boi Garantido lançaram os novos álbums de toada para o Festival de Parintins. Enquanto o atual campeão realizou o evento de lançamento do ‘Cultura – O Triunfo do Povo’ em Parintins (distante 369 quilômetros de Manaus), no curral Zeca Xibelão, o maior campeão do Festival realizou o evento de lançamento do ‘Segredos do Coração’ na capital amazonense, no Sambódromo. As duas celebrações aconteceram na noite deste sábado (27).

O Festival de Parintins acontece nos dias 28, 29 e 30 de junho. O vice-governador, Tadeu de Souza, prestigiou o evento do Garantido. Ele destacou que, atualmente, o Festival de Parintins ganhou tal visibilidade que os grandes players na área cultural, na área empresarial, na área comercial, estão envolvidos diretamente com a imagem do Caprichoso e do Garantido.

“Hoje, o festival é um festival internacional, que mobiliza desde o pequeno produtor, mobiliza vários segmentos e, acima de tudo, há um envolvimento da sociedade civil, do ambiente privado e Governo do Estado”, aponta Tadeu de Souza.

Festa Azul e Branca

A festa de lançamento do álbum do Boi Caprichoso contou com a participação dos itens oficiai, além da Banda Canto Parintins, Banda Caprichoso, Toadeiros, Raça Azul, Troup, CDC e demais segmentos do boi.

Para o presidente do Boi Caprichoso, Rossy Amoedo, a noite foi marcada pelo embalo das toadas que podem trazer o tricampeonato para o Touro Negro. Ele destacou a capacidade do álbum de despertar um novo sentimento no torcedor para a apresentação deste ano.

“Pensamos em subir a régua do espetáculo, porque isso é muito importante como artista. O Caprichoso, este ano, vai fazer com que a nação azul e branca se orgulhe de tudo que a gente vai colocar na arena”, disse Rossy Amoedo, presidente do Caprichoso.



Mantendo a tradição iniciada na década de 90, mais de 250 torcedores do Boi Caprichoso chegaram à Parintins, na sexta-feira (26), na Caravana Azulada.

“Fizemos um álbum maravilhoso, pensando com muito carinho na nossa nação azul e branca. O álbum veio mais trabalhado pensando diretamente no que vai ser apresentado no Bumbódromo”, destacou o levantador de toadas do Boi Caprichoso, Patrick Araújo.

Festa Vermelha e Branca

No 4º Curral do Garantido da temporada, a presidente do Movimento Amigos do Garantido, Cláudia Santos, comemorou a presença crescente do público nos Ensaios dos Bumbás, aos sábados, no Sambódromo.

“A avaliação é sucesso, todos os currais e o Bar do Boi (Caprichoso), com a ajuda do Governo do Estado, nós temos a agradecer. E hoje é o lançamento do nosso álbum. Então já é um pontapé para o festival, uma pré-Alvorada do Boi”, disse Cláudia, presidente do movimento que realiza o evento.

O álbum “Segredos do Coração” traz 15 faixas, reunindo um quadro de compositores renomados, como Chico da Silva, Paulinho Dú Sagrado, Inaldo Medeiros, Demetrius Haidos, Helen Veras e Fred Góes. A produção musical é de Alder Oliveira. Sobre os diferenciais, o mestre da Batucada, Francinaldo Pinheiro, destaca o resgate da essência do ritmo do Boi da Baixa.

“O diferencial do Garantido é o ritmo, o ritmo da Batucada. Nos últimos anos ele vem se igualando ao que os dois bois vinham fazendo. Então o resgate da tradição é justamente voltar o que era Batucada, porque os bois sempre tiveram uma diferença e só vai ganhar quem for diferente do outro”, afirmou o mestre.

