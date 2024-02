Amazonas FC encara Rio Negro no primeiro jogo do ‘sócio-torcedor’ e com expectativa por estreias

Com dois pontos na tabela de classificação e em quarto lugar no Grupo A, o Aurinegro busca sua primeira vitória no Estadual

Manaus (AM) – No primeiro jogo como mandante após o lançamento do seu programa de sócio-torcedor, o Amazonas FC entra em campo neste sábado (3), às 15h30, no estádio Carlos Zamith, em busca da vitória para encostar na parte de cima da tabela e se aproximar da classificação à segunda fase. Uma das novidades para esta partida serão as experiências exclusivas para quem for Sócio Amazonas.

De acordo com o diretor executivo da Onça-pintada, Roberto Peggy, o duelo com o Galo da Praça da Saudade marcará uma nova era para o fã de futebol local.

“Teremos um lounge e a realização de fan fest com som ao vivo exclusivo para nossos sócios-torcedores, além de acessos diferenciados. Para usufruir de todos esses benefícios, basta estar em posse da carteirinha do programa”, explicou Roberto Peggy.

Programa de sócio-torcedor é novidade da Onça-pintada para 2024. Foto: Divulgação/AMFC

Reforços em campo

Se fora de campo a partida deste sábado será repleta de novidades, dentro dele a expectativa fica pela utilização do atacante Jô e dos reforços anunciados nesta semana, o zagueiro argentino Iván Alvariño e o volante Fellipe Bastos. Os dois últimos já foram regularizados e estão à disposição do técnico Luizinho Vieira, enquanto o centroavante aguarda a publicação do seu nome no BID.

Por outro lado, o treinador não poderá contar com os volantes Jorge Jiménez e Guilherme Mantuan, com o meia Eduardo Teixeira e com o atacante Gustavo Ermel, todos entregues ao departamento médico do clube. Dos quatro desfalques, o mais sentido deve ser de Mantuan, que havia sido titular em todas as partidas disputadas na temporada até o momento.

Com dois pontos na tabela de classificação e em quarto lugar no Grupo A, o Aurinegro busca sua primeira vitória em 2024 diante do Rio Negro, que também soma dois empates, mas ocupa a lanterna da chave B, sem triunfos até o momento. A partida deste sábado terá transmissão ao vivo e com imagens da detentora dos direitos do Amazonense, tanto no canal aberto quanto no YouTube.

