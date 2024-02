Mulher é presa com veículo clonado na Zona Sul de Manaus

Manaus (AM) – Uma mulher identificada como Yara Gomes Chagas, de 26 anos, foi presa em flagrante, na sexta-feira (16), no bairro Japiim, Zona Sul de Manaus, por envolvimento no crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

De acordo com o delegado Rodrigo Barreto, titular da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), a prisão ocorreu durante uma investigação voltada para identificar um veículo Chevrolet Ônix clonado, que estaria com a mesma placa de outro automóvel.

“Abordamos o primeiro veículo e verificamos que a placa condizia com o número do chassi, portanto era o original. O proprietário contou que estava recebendo diversas infrações de trânsito, mas não tinha conhecimento. Com isso, elevou as suspeitas de um automóvel similar”, explicou o delegado.

Ainda segundo a autoridade policial, em continuidade aos trabalhos, foi localizado o carro clonado em posse de Yara Gomes Chagas. Ela revelou a adulteração na placa para evitar o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), burlar restrições judiciais e evitar a apreensão.

“Constatamos que ela agia em conluio com o companheiro dela, que era proprietário do veículo original e vendeu o automóvel sem transferência de propriedade para o nome da vítima (que estava recebendo as infrações). Também foi descoberta uma restrição judicial imposta pelo Tribunal Regional Federal da 1ª região (TRF-1), que deveria resultar na apreensão do veículo”, disse o delegado.

Yara responderá por adulteração de sinal identificador de veículo. Ela passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

