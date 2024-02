Mais de 30 mil atendimentos são realizados na Zona Norte durante mutirão de serviços

Manaus (AM) – Com a missão de se aproximar da população e ampliar o acesso a políticas públicas em zonas de difícil acesso, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), realizou, neste sábado (24), a 2ª edição do mutirão de serviços “Manaus Mais Cidadã” de 2024, desta vez atendendo a população do conjunto habitacional Viver Melhor, na Zona Norte.

Ao todo, 31,4 mil atendimentos foram registrados ao longo do dia na escola municipal Benjamin Matias Fernandes e no Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Professor Caio Carlos Frota Medeiros, onde, mais uma vez, secretarias municipais, estaduais, parceiros da sociedade civil e outras entidades do poder público se uniram para ofertar, a mais de 10 mil comunitários da região, mais de cem serviços públicos totalmente gratuitos e em único espaço. O antigo recorde era o de 26 mil atendimentos realizados no bairro Armando Mendes, em agosto de 2023.

“Este é um projeto idealizado pelo nosso prefeito David Almeida, que visa descentralizar as ações da Prefeitura Municipal de Manaus e chegar mais perto do cidadão, sobretudo aquele mais humilde e que muitas vezes não possui recursos para procurar esses serviços. O foco desta gestão é cuidar das pessoas e, ao conversar com os cidadãos presentes aqui, percebemos que estamos no caminho certo”, destacou o vice-prefeito e secretário-chefe da Casa Civil, Marcos Rotta.

O secretário Eduardo Lucas, da Semasc, ressaltou a importância de se trazer periodicamente um evento dessa magnitude à população de diferentes zonas da cidade em um “dia alternativo”, levando em conta as demandas e as possibilidades de locomoção de cada território contemplado com a ação.

“O dia alternativo serve para a população que, por quaisquer que sejam os motivos, não consegue acessar esses serviços durante a semana, tendo a oportunidade de ser atendida de maneira rápida e próxima de sua casa. É uma determinação do prefeito que nos façamos presentes na ‘fonte’, dentro da comunidade, praticamente na porta do cidadão e facilitando sua vida”, afirmou.

Diferentes serviços

Ao todo, 120 serviços foram oferecidos à população ao longo da manhã. Entre os serviços mais procurados, destacam-se a inserção e atualização do Cadastro Único, clínico geral, odontológico, dispensa de medicamentos, cadastro para vagas de emprego, emissão de documentação básica, serviços de habilitação e veículos, orientação jurídica, serviços de embelezamento e muitos outros.

A Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), participou do “Manaus Mais Cidadã” com atendimentos e orientações nas áreas jurídica, de assistência social e de psicologia, fazendo os encaminhamentos necessários a cada demanda.

A equipe de técnicos foi coordenada pelo titular da Semad, Ebenezer Bezerra. “Essa ação é muito importante porque leva até onde os cidadãos moram, os serviços ofertados, gratuitamente, pela prefeitura. O prefeito David Almeida entende que, muitas das vezes, as pessoas não têm recursos para se deslocar até as unidades da administração municipal. O ‘Manaus Mais Cidadã’ é uma prefeitura móvel”, disse Bezerra.

A estudante de direito Anne Silva, 32, compareceu à ação em busca de atendimento médico para si e de vacinação para seu pet. De acordo com a comunitária, ações como essa são necessárias e tornam a vida de muitos moradores mais prática.

“O Viver Melhor possui muitas carências, principalmente por se localizar em um bairro muito grande e que é distante da região central da cidade. Ações como essa são maravilhosas justamente por conseguir trazer para perto de nós muito daquilo que é difícil termos acesso durante a semana, além de ajudar na propagação de informações e outras utilidades”, relatou.

A dona de casa Adrielly Lacerda, acompanhada do marido e dos filhos, buscou o atendimento pediátrico para os pequenos e o ortopédico para o parceiro, elogiando o atendimento recebido.

“Hoje vimos atrás de diversos serviços e fomos muito bem atendidos em todos, o que nos faz querer que mais ações como essa ocorram por aqui. Tem uma variedade boa de serviços, o atendimento é ótimo e o melhor mesmo é a praticidade da ação ser tão perto de casa. Muito bom, muito bom mesmo”, elogiou.

