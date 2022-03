Vídeo forte: corpo de jovem que desapareceu após cair no Rio Negro é encontrado

Manaus (AM) – O corpo do jovem Luiz Henrique Coelho de Andrade, de 21 anos, foi encontrado na tarde deste sábado (26), após exaustiva busca do Corpo de Bombeiros nas águas do Rio Negro, Feira da PanAir, bairro Educandos, Zona Sul de Manaus.

Segundo pescadores do local, ele descarregava peixes de uma balsa, quando apareceram supostos criminosos sendo perseguidos por policiais.

Na ocasião, Luiz acabou sendo abordado pela polícia que o teria levado para o final de uma balsa. Em seguida, o jovem caiu na água.

Os pescadores também afirmam que, ao tentar fazer algo pelo rapaz, foram surpreendidos por tiros disparados por um dos PM’s.

Desde então, o Corpo de Bombeiros iniciou as buscas a Luiz Henrique, que é morador do Educandos e, segundo a família, pulou na água por medo, mesmo não sabendo nadar.

Veja os vídeos do momento em que as equipes acham o corpo de Luiz:

“Espancaram ele e mandaram ele entrar dentro do rio”, diz familiar

Já familiares afirmam que os policiais forçaram o jovem a pular na água, mesmo com Luiz Henrique falando que não sabia nadar.

“A polícia pegou ele, trouxe para o final da balsa, foi o que contaram para gente. Espancaram e mandaram ele entrar dentro do rio. O Luiz disse que não sabia nadar, mas, mesmo assim, mandaram pular. Quando pulou, os policiais atiraram nele e nós estamos aqui querendo justiça. Ele não era um bandido. Morreu que nem um bicho e nem animal morre dessa forma. Existem policiais que honram o que vestem, mas tem muitos que fazem o que não devem. Ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém”, desaba uma familiar, que não quis ser identificada.

Ainda de acordo com ela, Luiz Henrique era conhecido no bairro Educandos e querido pelos moradores, além de possuir boa conduta.

“Jogava futebol e todas as pessoas chamavam ele para jogar. Gostavam dele e era uma pessoa de bem. Estamos indignados. Não vamos fazer justiça com as próprias mãos, mas queremos uma providência. As pessoas estão falando que ele se jogou, mas isso não aconteceu. Temos testemunhas. Ele não era bandido”, finaliza

Resposta

O Em Tempo entrou em contato com a assessoria da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), para saber o posicionamento da instituição sobre o caso. Por meio de nota, obtivemos a resposta de que “A Polícia Militar informa que não houve nenhum registro de atendimento de ocorrência na Feira da PanAir, na madrugada deste sábado, mas que os familiares podem procurar a Corregedoria do Sistema de Segurança Pública e formalizar a denúncia, para que a Polícia Militar também possa apurar os fatos”, finaliza.

Acompanhe os vídeos do momento em que o corpo é encontrado (cenas fortes):

