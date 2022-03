Jovem cai no Rio Negro e desaparece após suposta perseguição policial em Manaus

Manaus (AM) – Um jovem de 21 anos está sendo procurado por mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), depois de se jogar no Rio Negro, após uma ação da Polícia Militar que acontecia nas proximidades da feira da Panair, no bairro Educandos, Zona Sul de Manaus, na manhã deste sábado (26).

Identificado como Luiz Henrique, segundo pescadores do local, ele descarregava peixes de uma balsa, quando apareceram supostos criminosos sendo perseguidos por policiais.

Na ocasião, Luiz acabou sendo abordado pela polícia que o teria levado para o final de uma balsa. Em seguida, o jovem caiu na água.

Os pescadores também afirmam que, ao tentar fazer algo pelo rapaz, foram surpreendidos por tiros disparados por um dos PM’s.

Desde então, o Corpo de Bombeiros iniciou as buscas a Luiz Henrique, que é morador do Educandos e, segundo a família, pulou na água por medo, mesmo não sabendo nadar. Os familiares disseram que o jovem não tem envolvimento com o mundo do crime.

O Em Tempo entrou em contato com a assessoria da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), para saber o posicionamento da instituição sobre o caso. Por meio de nota, obtivemos a resposta de que “A Polícia Militar informa que não houve nenhum registro de atendimento de ocorrência na Feira da PanAir, na madrugada deste sábado, mas que os familiares podem procurar a Corregedoria do Sistema de Segurança Pública e formalizar a denúncia, para que a Polícia Militar também possa apurar os fatos”, finaliza.

Acompanhe o vídeo das buscas:

