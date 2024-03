Casa de prefeito e hospital de Manicoré são depredados após morte de recém-nascido: VÍDEOS

Moradores de Manicoré, no interior do Amazonas, depredaram a casa do prefeito Lúcio Flávio (PSB) eo Hospital Regional Dr. Hamilton Maia Cidade durante uma manifestação que aconteceu na quarta-feira (6), após morte de um recém-nascido devido complicações pós-parto.

População do município de Manicoré depedra casa de prefeito e hospital da cidade após morte de recém-nascido. pic.twitter.com/OOSEq6ysL6 — Portal Em Tempo (@emtempofb) March 7, 2024

Segundo a Secretaria de Saúde de Manicoré, o recém-nascido morreu com menos de um dia de vida depois de não resistir a uma transferência em uma UTI na área de emergência.

Familiares da criança alegam negligência médica e que a prefeitura da cidade atrasou o auxílio necessário. Segundo a família, eles ainda teriam pedido ajuda da população para fretar um voo para Manaus.

Após o sepultamento do recém-nascido, os manifestantes teriam ido até a casa do prefeito, que não estava no local, e um familiar bateu com o carro no portão do imóvel. Outras pessoas que participavam do ato entraram na residência de Lúcio Flávio e danificaram a estrutura e alguns objetos. Os manifestantes também invadiram e causaram prejuízos no hospital da cidade.

A área foi isolada por equipes da Polícia Militar. Durante a confusão, duas mulheres foram detidas, elas foram ouvidas na delegacia e liberadas. A PM segue na frente da casa do prefeito fazendo a segurança.

A Prefeitura de Manicoré lamentou a morte do recém-nascido e informou que os responsáveis pelas ações de vandalismo serão identificados e responderão na justiça pelos atos.

A Secretaria de Saúde de Manicoré informou que a mãe do bebê deu entrada na unidade hospitalar com perda de líquido na manhã de domingo (3). À noite, a mulher foi submetida ao parto cesariana sem intercorrências, mas o bebê nasceu com complicações.

O órgão de saúde do município disse, ainda, que foi solicitado uma UTI área que só chegou na manhã de segunda-feira (4), mas o quadro de saúde da criança se agravou e morreu durante o trajeto.

