Oficina de iniciação teatral abre inscrições gratuitas em Presidente Figueiredo, no AM

O projeto é uma iniciativa do diretor, ator e gestor artístico Alexandre Marques (42), que atua no seguimento artístico desde os 18 anos, mas que mergulhou de cabeça nesse universo em 2017, quando passou a acompanhar sua filha a multiartista Valentina Marques (Cangaço Novo).

As inscrições para oficina já estão abertas e conta com um total de 20 vagas para crianças, jovens e adolescentes a partir de 10 anos de idade, que poderão se inscrever pelo WhatsApp: 92 99612-4626 e falar com Tatiana Alicia, assistente de produção da equipe, ou pelo Instagram: @oficinajogosteatrais, sendo as vagas inicialmente voltadas para os artistas que compõem o elenco dos espetáculos locais da cidade e aberto a comunidade em geral, caso as vagas não sejam 100% preenchidas até o dia da realização do evento, que acontecerá no dia 06 de abril de 2024, a partir das 08:00h da manhã, na sede do C.M.A.J. (Bairro Galo da Serra) em Presidente Figueiredo-AM.

Além disso, no mesmo dia e local, a partir das 13:00h, haverá uma turma exclusiva para professores, profissionais das escolas do município e membros da prefeitura que trabalham nos bastidores das produções teatrais que ocorrem anualmente no município. Esses participantes serão indicados diretamente pelas secretarias de educação, ação social e cultura e eventos do município.

Alexandre, que também é morador de Presidente Figueiredo, menciona que a ideia surgiu da necessidade dos artistas locais terem acesso a profissionais e cursos de teatro na própria cidade. Isso possibilitaria o aprimoramento e a descoberta de novas técnicas, estimulando a participação e a produção de espetáculos teatrais, originados da perspectiva da comunidade.

A oficina “AUTONOMIA DA INTERPRETAÇÃO: O JOGO TEATRAL COMO PREPARAÇÃO PARA CENA” tem como principal objetivo aprofundar as técnicas do elenco local que participa dos espetáculos ao ar livre, como o Auto de Natal e a Paixão de Cristo, apresentados anualmente na praça pública. O diretor comenta: “Infelizmente, o elenco enfrenta desafios na interpretação cênica devido à falta de incentivo e formação teatral contínua.” Dessa forma, além de oferecer capacitação, o projeto busca estimular a comunidade a se envolver nas artes, promovendo autonomia na criação e produção de projetos teatrais, e incentivando a economia criativa local. A oficina será conduzida por Thiana Colares e Juca Di Souza, profissionais reconhecidos e com vasta experiência no cenário artístico, proporcionando uma oportunidade excelente para os artistas locais aprenderem e aprimorarem suas habilidades teatrais. Isso contribuirá para o desenvolvimento cultural e artístico da região, tornando espetáculos tradicionais como o Auto de Natal e a Paixão de Cristo ainda mais emocionantes e bem-sucedidos com o engajamento e a capacitação da comunidade.

Este projeto foi contemplado no edital de Fomento às Artes e Cultura, realizado com recursos do Governo Federal repassados por meio da Lei Paulo Gustavo, operacionalizado pelo Governo do Estado do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

Apoiam este projeto a Prefeitura Municipal de Presidente Figueiredo, Semasc e a VMarques Produtora.

Conheça os Oficineiros

Sobre Thiana Colares

Formada em Teatro pela Universidade do Estado do Amazonas. Especialista em metodologia do ensino da arte. Atriz, diretora, professora e pesquisadora em teatro musical. Como atriz, participou de grandes espetáculos como “Urinal o Musical” em 2017 “Playbill” em 2019 “A caixa Mágica do Natal” 2019 e 2020 “Helena” também em 2020 e “Amazônia: o Maior Espetáculo do Brasil, o Musical” 2021. Como diretora, participou de “Ariel o Musical” 2017 “Saltimbancos e a Máquina” como assistente de direção, além de “As aventuras de Matilda, o Musical” como preparadora de elenco e diretora cênica.

Sobre Juca Di Souza

Iniciou seus estudos na cidade de São Paulo/SP em 2002, quando houve a retomada das grandes franquias de Teatro Musical no Sudeste do país. Foi mentorado pelo mestre Saulo Vasconcelos e estudou canto coral com Ronnie Kneblewski. Foi docente da Casa de Artes Trilhares durante 7 anos, onde coordenou o curso de Teatro Musical e realizou diversos trabalhos nas áreas de direção e atuação. Em 2023 formou-se em Licenciatura em Teatro pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA)

Como cenógrafo assina as obras: Matilda, o Musical, Os Saltimbancos e a Máquina, A Bela e a Fera, A Pequena Sereia, Tempestade Mental, O Circo da Ilusão. Participou da produção e cenografia do espetáculo natalino O Encanto do Natal realizado em 2022 no Teatro Amazonas. Possui formação nos programas Sketchup e V-ray, com cursos voltados para Arquitetura e Design de Interiores.

