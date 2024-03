Médicos Sem Fronteiras abre exposição fotográfica ‘Pergunte ao Tempo’ em Manaus

Manaus (AM) — A exposição fotográfica interativa “Pergunte ao Tempo”, promovida pelos Médicos Sem Fronteiras (MSF), será inaugurada, a partir da próxima quarta-feira (13) até o dia 12 de abril, em Manaus. São 12 registros marcantes da história da organização, que oferece cuidados de saúde a pessoas em situação de vulnerabilidade, há mais de 50 anos. Na mostra, o público no Amazonas Shopping é desafiado a dizer se a imagem é antiga ou atual.

Um dos registros revela uma fila sem fim formada por crianças, mulheres e homens com olhares perdidos, em um local em Bangladesh. Eles são refugiados Rohingyas, que estão fugindo da violência em busca de uma vida melhor. Ao lado do painel, a pergunta: “de que ano essa imagem é? 1978 ou 2018?”.

Para obter a resposta, os visitantes só precisam apontar o celular para o QR Code disponível junto às imagens e acessar os vídeos e os textos explicativos sobre o contexto de cada uma das crises humanitárias.

Neste caso, a resposta correta é 2018. Desde os anos 90, mais de um milhão de refugiados Rohingyas já fugiram da violência em sua comunidade natal. Mesmo após todos esses anos, a migração ainda é um problema enfrentado por essa população. Hoje, há mais de 800 mil refugiados Rohingyas em Bangladesh, a maioria em Cox’s Bazar, o maior acampamento de refugiados do mundo.

Em outra imagem, essa sobre crise nutricional, famílias esperam por atendimento em uma tenda médica em Afar, na Etiópia. A foto é de 1986 ou 2022? Acertou quem disse 2022. No entanto, embora a foto mostre o testemunho de MSF sobre uma crise nutricional mortal nos dias atuais, há pelo menos três décadas o país enfrenta níveis alarmantes de desnutrição.

Com esse olhar sobre o tempo, a exposição tenta provocar o público a refletir sobre as constantes guerras, conflitos, epidemias e catástrofes que afetam as pessoas mais vulneráveis. “MSF tem mais de 50 anos. Muito poderia ter mudado durante todo esse tempo. Mas, em muitos locais onde atuamos, temos a sensação de que a situação não mudou muito. Ainda há muito a fazer”, explica Nira Torres, diretora de Comunicação de MSF.

A gerente de Marketing do Amazonas Shopping, Ivanna Passos, ressalta que é uma satisfação para o centro de compras receber a exposição e oferecer aos visitantes a oportunidade de refletir sobre as situações apresentadas e conhecer um pouco mais sobre o trabalho desenvolvido pelos Médicos Sem Fronteiras em áreas em que o passado parece se confundir com o presente, e onde a organização leva cuidados de saúde para as pessoas que mais precisam.

Quem não puder ir até a exposição, pode conferir a mostra virtualmente. É só clicar aqui.

Médicos Sem Fronteiras

O MSF é uma organização humanitária internacional que leva cuidados de saúde a milhares de pessoas afetadas por conflitos armados, desastres naturais e socioambientais, epidemias, desnutrição ou sem nenhum acesso à assistência médica.

Oferece ajuda exclusivamente com base nas necessidades das populações atendidas, sem discriminação de raça, religião ou convicção política e de forma independente de poderes políticos e econômicos. Também é missão de Médicos Sem Fronteiras chamar a atenção para as dificuldades enfrentadas pelas pessoas atendidas em seus projetos.

