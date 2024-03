Prefeito anuncia data de inauguração do mirante Lúcia Almeida em Manaus

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida, apresentou, nesta terça-feira (12), o espaço do mirante Lúcia Almeida, localizado na avenida 7 de Setembro, no Centro Histórico, a empresários e formadores de opinião da cidade. A expectativa é que a nova atração turística seja inaugurada no início do mês de abril.

“Apresentar a esses formadores de opinião é fundamental para que nós possamos chegar na grande população, para que toda a população possa ter conhecimento desse novo espaço localizado na avenida 7 de Setembro, bem na beira do rio. Esse é o novo endereço turístico, portanto, se programe, para a partir do dia 4 de abril poder visitar e conhecer esse espaço turístico da nossa cidade”, anunciou o prefeito.

David Almeida ainda ressalta que a obra do mirante Lúcia Almeida é uma mudança na concepção da cidade, que foi construída de costa para o rio Negro, e agora passa a valorizar a natureza.

“É uma concepção nova que nós estamos entregando para Manaus. Manaus foi concebida de costa para o rio, que é uma dádiva da natureza, e nós estamos mudando essa concepção. Já entregamos, lá na Ponta Negra, a Casa de Praia Zezinho Corrêa. Essa é a segunda concepção de frente para o rio, para o melhor pôr do sol que nós vamos ter para ser apreciado aqui na cidade”, destacou.

A obra do mirante faz parte do processo de valorização daquela área do Centro Histórico, que terá ainda o largo da Ilha de São Vicente, o casarão Thiago de Mello e o Píer Turístico de Manaus, com todo o complexo dando mais opções de lazer, gastronomia e entretenimento à população e turistas.

O mirante ainda servirá como base para operadores do turismo, servindo, principalmente, como porta de entrada dos turistas e de saída para as atrações naturais da capital, que será possível após a entrega da obra do píer.

O diretor-presidente do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), Carlos Valente, responsável pela elaboração do projeto do mirante Lúcia Almeida, explicou que o espaço vai valorizar a gastronomia amazonense, principal atrativo para os turistas que chegam à cidade.

“Teremos aqui também restaurantes, quiosques gourmet, choperia, sorveteria, tacacá, açaí, ou seja, é um point para a gente valorizar a nossa gastronomia. O turismo no Brasil teve um tempo que era turismo para praias, do Nordeste, principalmente. Hoje, o turista quer curtir a gastronomia, e a gastronomia manauara é pujante, é gostosa, ela é famosa no mundo todo. E isso nós vamos ter aqui tanto para a população de Manaus como para os turistas nacionais e internacionais”, comentou.

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojista de Manaus (CDL Manaus), Ralph Assayag, disse que o turismo em Manaus estará ganhando muito com o investimento realizado pela gestão do prefeito David Almeida.

“Eu acredito que nós vamos ganhar muito no turismo, nós vamos ganhar muito no lazer, principalmente no próprio centro da cidade, que aqui vão poder contemplar esse rio maravilhoso no final da tarde, com uma área segura, bonita, organizada, trazendo todos os restaurantes que vão ter nesse belíssimo empreendimento”, afirmou.

A impressão do radialista Valdir Correia foi de encantamento ao conhecer o mirante. Ele conta que Manaus deixará de desperdiçar o rio Negro como um atrativo, algo que acontece em outros países, como no Canadá que possui uma estrutura semelhante para observar o rio São Lourenço.

“Olha, eu fiquei encantado. Era uma pena esse desperdício. Eu acho que o David teve uma visão muito grande. Às vezes, me dava dó, eu tinha pena de turista quando vinha para Manaus, para onde é que ele vai? À noite, não tinha lugar, e a gente perdendo essa natureza aqui que Deus nos proporcionou. Agora vamos poder trazer um parente, um amigo quando vier visitar Manaus, e dizer lá fora que aqui nós temos natureza própria”, concluiu o radialista.

*Com informações da assessoria

