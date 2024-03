Feirão do Pescado 2024 oferta mais de 100 toneladas de peixes em Manaus; veja datas e locais

O Governo do Estado do Amazonas vai reeditar o Feirão do Pescado que, neste ano, acontece nos dias 27, 28 e 29 de março, em três endereços na capital amazonense. Ao todo, está prevista a venda de 113,6 toneladas de peixe no período, que deve movimentar mais de R$ 2,4 milhões na economia local.

“Os produtos disponíveis no feirão serão provenientes de piscicultores do estado, o que influencia positivamente o preço final. Essa iniciativa permitirá que os consumidores adquiram peixes com valores mais acessíveis, com garantia de qualidade e sanidade”, destacou a diretora-presidente da ADS, Michelle Bessa.

Mais de 40 feirantes de pescado deverão participar do feirão. Os peixes fazem parte da produção de piscicultores de Manaus, Maués, Iranduba, Rio Preto da Eva e Presidente Figueiredo.

Coordenado pela ADS, o feirão será realizado na Arena Amadeu Teixeira, na zona centro-sul; no Centro de Convivência Padre Pedro Vignola, na zona norte; e no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, na zona sul. Durante os dois primeiros dias, quarta e quinta-feira,(27 e 28/03), a população poderá adquirir o pescado das 7h às 19h. Na sexta-feira, feriado da Semana Santa, a venda acontecerá das 7h às 12h.

Nas edições do Feirão do Pescado, os consumidores também poderão adquirir frutas, hortaliças e acompanhamentos para o consumo do peixe, como a farinha regional, fornecidos diretamente do produtor rural. Além disso, serão disponibilizados feirantes da economia solidária que comercializarão café da manhã, almoço e lanche da tarde.

No total, está previsto que cerca de 95 feirantes de produtos regionais, artesãos e empreendedores da economia solidária também sejam beneficiados por meio da programação.

Balanço 2023

Em 2023, o Feirão do Pescado, realizado pelo Governo do Estado, por meio da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), atraiu cerca de 36,5 mil pessoas durante os três dias, movimentando mais de R$ 2,3 milhões, com a venda de 163,1 toneladas de pescado.

*Com informações da assessoria.

Leia mais

Pesquisadores fazem expedição em busca de peixes-elétricos no Rio Negro, no AM

Ecofestival do Peixe-boi de Novo Airão é consagrado patrimônio cultural do Amazonas

Com manejo sustentável, peixe símbolo da Amazônia recupera estoque natural no médio Solimões