Procuradores ambientais se reúnem em Manaus para discutir sustentabilidade

Manaus (AM) — O Centro Cultural Palácio da Justiça recebeu, na noite de quarta-feira (13), o 3º Encontro Nacional de Procuradorias do Meio Ambiente (ENPMA). O evento seguirá até sábado (16), com palestras de especialistas na área ambiental e debates sobre a relação entre a advocacia pública e a concretização dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável estabelecidos pela ONU. Ação ocorre sobre patrocínio do Grupo Atem.

A abertura do evento foi marcada pela palestra do presidente do Instituto de Inteligência Socioambiental Estratégica da Amazônia, Alexandre Almir Ferreira Rivas, com o debate sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável e o papel das Procuradorias do Meio Ambiente e da gestão pública na concretização da Agenda 2030.

No sábado (16), o grupo visita a Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Rio Negro, situada entre os municípios de Manacapuru, Iranduba e Novo Airão.

O evento é uma realização da Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal (Anap) e a Associação dos Procuradores do Estado do Amazonas (Apeam). Além do Governo do Amazonas e do Grupo Atem, o 3º ENPMA conta com o apoio da Procuradoria Geral do Estado (PGE-AM); da Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental (Aadesam); da Secretaria do Meio Ambiente (Sema) e Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

