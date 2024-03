Manaus recebe novo salão de beleza nesta sexta-feira (15), no Mês da Mulher

Manaus (AM) — Considerada a maior rede de escovarias da América Latina, a Fast Escova chega ao conjunto Vieiralves, em Manaus, a partir desta sexta-feira (15), em pleno Mês da Mulher. A franquia, que oferece um conceito de atendimento sem hora marcada e preços acessíveis, promete movimentar o mercado de beleza na região. A unidade está localizada na rua Rio Itannana, 116, Zona Centro-Sul da cidade. O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 8h às 20h.

A franqueada responsável pela nova unidade, Lucylenne Sobral, de 48 anos, destaca que o sucesso do modelo de negócio foi o que mais a motivou a empreender no Vieiralves.

“Sempre tive vontade de empreender, e ao conhecer o modelo da Fast Escova, identifiquei que era um verdadeiro sucesso. Trazer a franquia para o Vieiralves será inovador para a região, oferecendo um serviço de qualidade, ágil, sem hora marcada e com preço justo”, afirma Lucylenne.

Serviços

A Fast Escova oferece uma variedade de serviços, incluindo escova lisa por R$ 69, maquiagem casual a partir de R$ 89, design de sobrancelhas por R$ 50 e manicure e pedicure por R$ 37 cada. Além disso, a unidade do Vieiralves contará com uma linha própria de produtos de alta qualidade, proporcionando aos clientes a experiência Fast Escova também em casa.

Com mais de 200 unidades pelo país, a Fast Escova oferece um atendimento exclusivo em um ambiente moderno, com um conceito de que toda mulher merece se sentir linda todo dia, mesmo com a rotina corrida, que não permite perder tempo com o que não seja essencial.

Para mais informações e agendamentos, basta entrar em contato pelo telefone (92) 98482-3536 ou seguir o perfil @fastescova.amvieralves nas redes sociais.

*Com informações da assessoria

