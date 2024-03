Saiba qual é o país mais feliz do mundo

A Finlândia mais uma vez lidera o Relatório Mundial de Felicidade, divulgado nesta quarta-feira (20), que mede o suporte social, renda, saúde, liberdade, generosidade e ausência de corrupção para determinar a felicidade de um país.

A Finlândia lidera a lista pelo sétimo ano consecutivo, seguida de perto pela Dinamarca e pela Islândia.

O Brasil ficou com a 44ª colocação, ficando atrás apenas do Uruguai (26º) e Chile (38º) na Américo do Sul.

Top 10 “países mais felizes”

Finlândia Dinamarca Islândia Suécia Israel Holanda Noruega Luxemburgo Suíça Austrália

O diretor do Centro de Pesquisa de Bem-Estar da Universidade de Oxford e editor do Relatório Mundial de Felicidade, professor Jan-Emmanuel De Neve, disse que entre os fatores que contribuem para o bem-estar das pessoas está o PIB per capita, a distribuição de riqueza, um estado de bem-estar que fornece estabilidade psicológica e uma esperança de vida saudável.

De acordo com o relatório, a Noruega, a Suécia, a Alemanha, a França, o Reino Unido e a Espanha são países onde os idosos são agora significativamente mais felizes do que os jovens, enquanto Portugal e a Grécia mostram o padrão oposto.

A felicidade entre os jovens, com idades entre os 15 e os 24 anos, também caiu drasticamente na América do Norte, enquanto a Europa Central e Oriental registou os maiores aumentos.

O relatório afirmava que a felicidade tinha diminuído no Oriente Médio e no Norte de África, com quedas maiores para aqueles que se encontram nos grupos de meia idade do que para os idosos e os jovens.

O Afeganistão e o Líbano, devastados pela guerra, continuam a ser os dois países mais infelizes do relatório.

O primeiro Relatório Mundial sobre Felicidade da Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável, que é uma iniciativa global das Nações Unidas, foi publicado em 2012.

*Com informações da CNN Brasil

