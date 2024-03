Fiéis católicos participam de Via Sacra da Igreja de São Sebastião, em Manaus

Tradicional Via Sacra reuniu devotos no Centro de Manaus durante esta Sexta-feira Santa

Manaus (AM) – Uma legião de fiéis católicos participaram da Via Sacra, nesta sexta-feira (29), na Paróquia de São Sebastião, no Centro Histórico da capital amazonense.

Elba Araújo foi uma das participantes desse momento de fé. Em entrevista ao Em Tempo, a devota contou que trouxe alguns familiares para participar da Via Sacra, já que frequenta a igreja há alguns anos.

“Todos os anos eu venho agradecer a Deus, nossa família, nossa saúde. Sou católica, frequentadora da igreja, e hoje é um dia especial, mais do que nunca. É a ressurreição de Cristo, da Páscoa, do perdão, da renovação, sem fé a gente não é nada. É uma grande satisfação que todos os anos Deus me concede a vir”, ressaltou Araújo.

Quem também esteve no Largo de São Sebastião para participar da procissão foi a administradora Marta Lobato. Junto aos familiares, a devota destacou o desejo de retribuir o sacrifício de Jesus por seus seguidores.

“Eu venho à missa aos domingos, mas hoje é um dia santo, é um dia que a gente precisa estar em oração, por ser um dia santo, a gente precisa orar e estar em Deus, demonstrar essa prova de amor por Àquele que morreu por nossos pecados”, finalizou.

A Via Sacra contemplou 14 estações, que ocorreram no entorno do Largo de São Sebastião, retratando o sacrifício de Jesus até o seu sepultamento.

Tradição da Via-Sacra

De acordo com a Canção Nova, Dom Estêvão Bettencourt, OSBM, da revista ‘Pergunte e Responderemos’, de número 26, de fevereiro de 1960, falou sobre a tradição do valoroso exercício de piedade que é a Via Sacra.

Segundo o bispo, a Via Sacra é um exercício de piedade em que os fiéis percorrem mentalmente o caminho de Jesus Cristo, do Pretório de Pilatos até o monte Calvário. Esse exercício muito antigo, que remonta os primeiros séculos da Igreja Católica, tomou forma com o tempo, até a Via Sacra, como conhecemos em nossos dias.

Desde os primórdios, os fiéis veneravam os lugares santos, onde viveu, morreu e foi glorificado Jesus Cristo. Peregrinos de países mais longínquos iam à Palestina para orar nesses lugares. Em consequência dessas peregrinações, surgiram narrativas, das quais as mais importantes da antiguidade são a de Etéria e a do peregrino de Bordéus, que datam do século IV. Muitos desses peregrinos reproduziam, em pinturas ou esculturas, os lugares sagrados que visitaram.

Em Manaus, as igrejas católicas reproduzem as procissões em diversos bairros e horários. A Catedral Metropolitana de Manaus Nossa Senhora da Conceição realizou a Via Sacra durante a manhã desta sexta-feira (29).

