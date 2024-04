Espetáculo gratuito neste domingo marca comemoração pelos 15 anos de Shopping em Manaus

Manaus (AM) – O Manauara Shopping está prestes a celebrar seu 15º aniversário e as festividades começam neste domingo (7), com um espetáculo artístico aberto ao público, na entrada da avenida Umberto Calderaro, às 19h. Artistas renomados estarão presentes, como Adanilo, que ganhou projeção nacional na novela Renascer, da Rede Globo, além de Márcia Siqueira, Márcia Novo, Julio Persil e Coral do Centro de Artes Integradas do Amazonas, além das tradicionais apresentações dos bois Garantido e Caprichoso.

A festa terá início com a entrega de brindes exclusivos às 14h, seguida por paradas de aniversário com a presença de personagens mágicos às 16h. Às 17h30, mais brindes serão distribuídos aos clientes, preparando o público para o grande espetáculo de aniversário, que terá início às 19h.

A produtora do espetáculo, Rafaela Guimarães, destaca que a experiência vai ressaltar ações do Manauara Shopping ao longo dos anos. “O espetáculo, com duração de 50 minutos, será uma verdadeira imersão em quatro momentos distintos, contemplando regionalidade, moda, consumo, homenagem ao cliente e diversão”, explica.

A apresentação teatral será estrelada pela atriz e cantora Evelyn Felix, ao lado de Rosa Malagueta e do ator Adanilo, reconhecido nacionalmente por sua atuação na novela Renascer, da Rede Globo. O evento também contará com performances de músicos locais como Márcia Siqueira, Márcia Novo, Julio Persil, e do Coral do Centro de Artes Integradas do Amazonas, além das tradicionais apresentações dos bois Garantido e Caprichoso. Para completar a festa, os espectadores poderão apreciar apresentação de dança com o grupo Gandhicats.

A gerente de marketing do Manauara Shopping, Karla Henderson, ressalta que a valorização da cultura local já virou uma marca registrada do shopping. “O Manauara Shopping se tornou um ícone de Manaus, com papel importante no desenvolvimento econômico, cultural e turístico da região. Sua presença tem contribuído para o fortalecimento do comércio local, além de proporcionar experiências de lazer e bem-estar para moradores e visitantes”, avalia.

Programação

A programação especial de aniversário incluirá diversas atividades ao longo das próximas semanas, como o “Track & Field Experience – Spinning Day Manauara” no dia 20 de abril e uma promoção especial de aniversário de 25 de abril a 19 de maio.

Mais informações sobre a programação estão disponíveis em www.manauarashopping.com.br e nas redes sociais @manauarashop.

