Ginásio Renné Monteiro em Manaus é palco da Taça Laércio Miranda de handebol

Além do handebol, futebol de mesa, futsal, jiu-jitsu e futebol agitam as praças esportivas de Manaus

Manaus (AM) – O Ginásio Renné Monteiro recebe neste sábado (6), a partir das 15h, a Taça Laércio Miranda de Handebol Adulto. O evento conta com o apoio do Governo do Amazonas, reunindo 13 equipes em busca das melhores colocações no pódio e pontos no ranking estadual da modalidade.

“O handebol amazonense está em constante ascensão, e essas competições estaduais são de suma importância para o crescimento desses atletas”, comentou o secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), Jorge Oliveira.

O campeonato abre o calendário de jogos de 2024, da Liga de Handebol do Amazonas (Liham) e serve de preparação para competições nacionais. O evento será disputado na categoria adulto, nos naipes masculino e feminino, entre os times estão: Atlético Rio Negro Clube, Liga de Santa Etelvina, Associação Esportiva Handebol Zezão e Mauazinho Handebol Clube.

“Essa competição serve de preparação para os elencos, principalmente para aqueles que pretendem participar de competições nacionais. É importante para os técnicos avaliarem seus times e qualifiquem os jogadores”, comentou o presidente da Liham, Auricélio Andrade.

Organizada pela Liham, a Taça Laércio Miranda tem entrada gratuita no Ginásio Renné Monteiro.

Futebol de Mesa

No domingo (7), a partir das 8h, o Estádio Carlos Zamith recebe a 6ª Copa AMFM de Futebol de Mesa, modalidade dadinho. Organizado pela Federação de Futebol de Mesa do Amazonas (Fefmam), o evento tem como finalidade preparar os botonistas participantes para competições nacionais.

Futsal

No Ginásio Renné Monteiro, acontecem as disputas do Campeonato Amazonense de Futsal de Sub-7, Sub-9, Sub-11, Sub-13 e Sub 15, neste sábado e domingo (06 e 07/04), a partir das 8h.

Jiu-jitsu

Na Arena Amadeu Teixeira acontece neste sábado e domingo (06 e 07/04), a partir das 9h, o Campeonato Amazonense de Jiu-jitsu Profissional 2024. A competição visa qualificar os atletas para etapas nacionais e os duelos serão nas categorias mirim, infantil, juvenil, adulto e master.

Futebol

Na Arena da Amazônia, no domingo (7), às 18h, Manaus FC e Parintins, se enfrentam pela final do returno do Campeonato Amazonense de Futebol 2024.

JUB’s

Valendo vaga na etapa nacional dos Jogos Universitários Brasileiro (JUB’s) de 2024, a Vila Olímpica recebe neste sábado e domingo (06 e 07/04), as disputas das equipes de futsal, a partir de 13h30.

Agenda completa:

Ginásio Renné Monteiro

Competição: Campeonato Amazonense de Futsal

Data e hora: Sábado e domingo (06 e 07/04), às 8h

Organização: FAFs

Entrada: Gratuito

Competição: Taça Laércio Miranda de Handebol

Data e hora: Sábado (06/04), às 15h

Organização: LIHAM

Entrada: Gratuito

Estádio Carlos Zamith

Competição: Copa AMFM de Futebol de Mesa

Data e hora: Domingo (07/04), às 8h

Organização: FEFMAN

Entrada: Gratuito

Arena Amadeu Teixeira

Competição: Campeonato Amazonense de JiuJitsu-Pro

Data e hora: Sábado e domingo (06 e 07/04), às 9h

Organização: FAJJPRO

Entrada: Gratuito

Arena da Amazônia

Competição: Campeonato Amazonense de Futebol – Manaus FC x Parintins

Data e horário: Domingo (07/04), às 18h

Organização: FAF

Entrada: Ingressos

Vila Olímpica

Competição: Seletiva JUBS

Data e horário: Sábado e domingo (06 e 07/04), às 13h30

Organização: FAUD

Entrada: Gratuito

*Com informações da assessoria

