Estudantes realizarão encenação teatral com o tema trabalho seguro e saudável, em Manaus

O evento é uma iniciativa do TRT11 e será realizado, no dia 30, às 10h, no Centro de Convivência da Cidade Nova

Manaus (AM) — Ação de sucesso nas escolas públicas, o evento “A Difícil Arte de Julgar — A Educação de mãos dadas com a Justiça” chega a mais uma edição, desta vez para abordar o tema “trabalho seguro e saudável” e a sustentabilidade ambiental. O evento é uma iniciativa do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (AM/RR) que será realizado, no dia 30, às 10h, no Centro de Convivência da Cidade Nova, Padre José Vignólia, na Rua Tupinambá, n.º 199, Zona Norte de Manaus.

A dinâmica é a mesma das outras atividades: uma peça teatral realizada por alunos da rede pública de Ensino apresenta uma situação que será avaliada pelo público presente. Após expostos os argumentos dos advogados de acusação e do advogado de defesa, os estudantes dão o veredicto por votação.

“A Difícil Arte de Julgar” já se tornou uma referência entre as ações do TRT-11 de aproximação com a comunidade local. “É o tipo de projeto que ajuda a entender melhor a atuação da Justiça do Trabalho, promove o conhecimento sobre os direitos trabalhistas e inspira as novas gerações que hoje estão na sala de aula”, enfatiza o presidente do TRT-11, desembargador Audaliphal Hildebrando da Silva.

Prevenção de acidentes e doenças no Trabalho

Com o tema da campanha nacional “Abril Verde”, de prevenção aos acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, “A Difícil Arte de Julgar” se soma às iniciativas do Tribunal de promover a segurança e a prevenção de acidentes no ambiente de Trabalho, diálogo social e a sustentabilidade. O ‘Abril Verde’ foi oficializado em 2003 pela Organização Internacional do Trabalho (OIT).

Os interessados em participar podem se inscrever via Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/projeto-itinerante-a-dificil-arte-de-julgar/2431404. O evento terá transmissão ao vivo pelo canal do TRT-11 no YouTube. Ative o sino e seja avisado quando o evento começar:

