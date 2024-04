Flamengo perde para o Botafogo antes de duelo contra o Amazonas FC pela Copa do Brasil

Rio de Janeiro (RJ) – No duelo que antecedeu o confronto contra o Amazonas FC, pela Copa do Brasil, o Flamengo perdeu por 2 a 0 para o Botafogo no clássico válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O Fogão abriu o placar com um golaço de Luiz Henrique, alvo do Rubro-Negro na última janela, e fechou a conta com Savarino. A partida aconteceu na manhã deste domingo (28), no Maracanã.

Na quarta-feira (1º), às 20h30 (horário de Manaus), o time comandado por Tite recebe o Amazonas FC pelo duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O Rubro-Negra chega para a partida sob pressão após duas derrotas consecutivas – na quarta-feira (24), o Flamengo foi superado pelo Bolívar, na Libertadores. A Onça-pintada, por sua vez, empatou com o CRB-AL, no sábado (27), e somou seu primeiro ponto na Série B.

Por outro lado, o resultado marcou a terceira vitória consecutiva do Botafogo e colocou o time do português Arthur Jorge na liderança provisória do Brasileirão. O Alvinegro chegou aos nove pontos e superou o Atlético-MG, que tem 8 e venceu o Cuiabá, no sábado. Se Red Bull Bragantino, Athletico-PR e Internacional não vencerem, o Botafogo termina a rodada na liderança.

Os gols

Tite usou a força máxima à disposição no clássico. Já Artur Jorge optou por Danilo Barbosa no meio de campo do Botafogo e Eduardo na vaga do lesionado Tiquinho Soares. Aos 10 minutos do jogo, o Flamengo chegou a abrir o placar com Bruno Henrique, mas o atacante da camisa 27 estava em posição irregular. Após um primeiro tempo sem grandes chances, o gol que abriu placar só veio no segundo. Em cobrança de escanteio ensaiada, Savarino colocou para Luiz Henrique, que chutou com categoria, no canto.

Atrás no placar, o Flamengo se jogou para o ataque, mas sem efetividade. Lorran foi quem mais chegou perto, ao cabecear cruzamento. No entanto, o golpe final do Fogão veio aos 47 minutos de jogo. Diego Hernández, que havia entrado no lugar de Júnior Santos, ganhou de Fabrício Bruno em lance polêmico e iniciou o ataque. Savarino recebeu de Jeffinho e marcou.

