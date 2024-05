Alvorada do Garantido marca retorno de Isabelle e reúne multidão pelas ruas de Parintins

A Festa da Alvorada é declarada Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado do Amazonas e marca uma das maiores tradições do Boi-bumbá Garantido

No embalo das toadas e dos gritos da multidão, o Boi-bumbá Garantido realizou, nesta quarta-feira (1º), a Festa da Alvorada. O evento que antecede o Festival de Parintins, realizado pelo Governo do Amazonas, faz parte da tradição do boi-bumbá vermelho e branco. Uma multidão de torcedores perrechés saiu do Curral Lindolfo Monteverde em caminhada, até o dia amanhecer, em direção à Catedral de Nossa Senhora do Carmo.

O show da Alvorada também marcou a volta da cunhã-poranga do bumbá Garantido, Isabelle Nogueira, que ganhou o terceiro lugar na final do reality show Big Brother Brasil 2024. Ovacionada, ela participou da festa, que contou, ainda, com a vibração da torcida oficial Comando Garantido, Batucada, Companhia de Dança Garantido Show, Sebastião Júnior, David Assayag, Israel Paulain e João Paulo Faria.

Para completar a festa folclórica, participaram das apresentações o pajé Adriano Paketá, a sinhazinha da fazenda Valentina Coimbra, a rainha do folclore Edilene Tavares, a porta-estandarte Lívia Cristine e dos tripas do boi, Denison Piçanã, Denildo Piçanã e Arnaldo Barbosa (Buba).

O presidente do Boi-bumbá Garantido, Fred Góes, explicou que a festa simboliza, nesse momento, o processo de reconstrução do boi vermelho e branco.

“É uma revisitação à origem do boi, quando ele saía pelas ruas de Parintins com a luz das lamparinas. Hoje, é esse grande momento, onde o Garantido vai para as ruas. A nossa Alvorada é uma das manifestações culturais mais expressivas e emblemáticas do país”, ressaltou o presidente do Garantido, Fred Góes.

O comando da Alvorada ficou na voz de Israel Paulain, apresentador do Garantido. Ele falou da sensação de levantar a galera no Curral Lindolfo Monteverde e nas ruas da Ilha Tupinambarana.

“Estamos de alma lavada por fazer uma Alvorada histórica. Essa festa é tradicional, porque aqui a gente se realiza, emociona, canta e relembra os melhores momentos do Garantido”, ressaltou o apresentador do bumbá, Israel Paulain.

Galera do Garantido

Parintins ficou tomada por torcedores vestindo as cores vermelho e branco. O Wesley Amazonas é de Parintins e não só participou da festa, como ajudou a pendurar todas as bandeirinhas que enfeitaram o curral.

“Eu me preparei o ano todo. Todo ano, sem falta, eu venho. Monto meu empreendimento e vou guardando. Para mim, está sendo uma grande honra, porque essa Alvorada é a maior de todos os tempos”, disse o torcedor Wesley Amazonas.

Ao amanhecer, em frente à Catedral de Nossa Senhora do Carmo, a Lenir Farias sentiu que a missão estava cumprida. Rouca, de tanto gritar, a autônoma não escondeu a alegria por participar da Alvorada.

“Foi maravilhosa, perfeita, extasiante. O meu Garantido vai ser campeão este ano, porque estamos todos prontos para a guerra”, comentou, bem-humorada, Lenir Farias.

