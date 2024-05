’Mães que amam ler’: Editora oferece 20% de desconto para celebrar o Dia das Mães

Manaus (AM) — Com mais de 30 anos de atuação, a Editora Valer é referência na publicação de obras que valorizam a cultura e a história da Amazônia. Possui um catálogo com mais de dois mil títulos, abrangendo desde a poesia até pesquisas científicas. Nessa semana lança a campanha “Mães que amam ler”, na qual oferece 20% de desconto nos livros e realizará um sorteio, sexta-feira (10), às 10h, de um kit com três obras. A campanha segue até a próxima segunda-feira, dia 13 de maio.

Para a coordenadora editorial da Valer, professora doutora em Filosofia e autora do livro “Para aquém ou para além de nós”, Neiza Teixeira, é um dos momentos mais importantes do ano e nada melhor que presentear a mãe com uma bela obra publicada pela Valer.

“A leitura é fundamental na vida de muitas pessoas. Hoje, acredito, as mulheres leem mais, porque, quando se fala em emancipação ou empoderamento, certamente o conhecimento é fundamental. A compreensão do mundo e o conhecimento de si mesmo somente são possíveis com o domínio de ideias e temas que encontramos na literatura e nas ciências”, ressaltou a coordenadora.

Além da campanha com o desconto, a editora explica que será realizado o sorteio de um kit com três livros, no qual a pessoa precisa curtir @editoravaler no Instagram, curtir a publicação do sorteio, marcar dois amigos nos comentários e compartilhar nos stories o post. Assim o internauta já concorrerá.

“O sorteio será realizado sexta-feira, dia 10 de maio, às 10h, para que o vencedor, sendo de Manaus, possa receber o prêmio no mesmo dia, para presentear a mamãe leitora”, disse Neiza.

Para conferir o catálogo da Valer, basta acessar o site editoravaler.com.br e escolher qualquer livro que ganhará os 20% de desconto.

Sobre a Valer

Com atuação de mais de 30 anos, com publicações focadas na Amazônia, a Editora Valer possui mais de duas mil obras publicadas, com livros que vão desde a poesia até o Direito e pesquisas cientificas.

Ressaltando tanto autores contemporâneos quanto obras clássicas, como “Simá (2011, Editora Valer), de Lourenço Amazonas, e “Poranduba amazonense” (2018, Editora Valer), de Barbosa Rodrigues.

Ainda em 2024, a editora Valer voltará a ter sua loja física, no Largo São Sebastião, no centro de Manaus.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Dia das Mães: lojas de shopping em Manaus oferecem promoções em produtos e serviços

Com a proximidade do Dia das Mães, lojistas se preparam para o aumento da demanda no AM

Tratamentos capilares como presentes para o mês das mães em Manaus