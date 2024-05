Festival de Parintins é homenageado em Sessão Solene na Câmara dos Deputados de Manaus

Manaus (AM) – O deputado federal Saullo Vianna realizou, na Câmara dos Deputados, homenagem aos Bois do Festival Folclórico de Parintins, que contou com a presença de autoridades, além de alguns itens da festa, como os tripas dos bois, porta-estandartes, levantadores de toada e músicos de Garantido e Caprichoso, que evoluíram no plenário, encantando a todos os presentes.

Para Saullo Vianna, o momento é de exaltar a cultura amazonense e de agradecer aos bois-bumbás Caprichoso e Garantido, que todos os anos se reinventam, trazendo beleza, poesia e tradição.

“Pra mim, que cresci em meio aos movimentos dos bois Garantido e Caprichoso, é um orgulho poder homenagear Parintins, terra das minhas origens e memórias afetivas. Mais do que uma manifestação cultural, o festival é um motor econômico que, em 2023, gerou uma receita de mais de R$ 146 milhões, além de empregos e fonte de renda para pequenos empreendedores locais.

Foto: divulgação

Presidente do Caprichoso, Rossy Amoedo também frisou que ir ao festival de Parintins é contribuir com os mais de 140 mil moradores da ilha, que têm na cultura a base da economia do município. “Parintins já levou os nossos artistas a lugares inimagináveis, o que prova que quebramos a barreira da distância e que a cultura não tem fronteiras nem limites”, disse, ao elogiar a iniciativa do deputado Saullo Vianna.

O presidente do boi Garantido, Fred Góes também destacou os esforços de Saullo Vianna para fortalecer o festival. “Foi uma emoção trazer o nosso folclore ao Congresso Nacional. Esta homenagem é dedicada ao povo da nossa ilha. Agora, é Parintins para o mundo ver”, comemorou Góes.

O Vereador Alex Garcia, presidente da Câmara Municipal de Parintins, também se disse emocionado em testemunhar uma homenagem ao maior festival de terra. “A nossa festa cresce a cada dia graças a homens públicos como o deputado Saullo. Deixo aqui um pedido à nossa bancada federal para que possamos nos unir cada vez mais para enaltecer Garantido e Caprichoso”, afirmou.

Entre as várias autoridades presentes, estiveram na Sessão Solene o secretário Executivo do Ministério do Turismo, Milton Zuazzo, o Diretor Administrativo dos Correios, José Rorício Vasconcelos, a secretária da Mulher e Assistência Social da Prefeitura de Manaus, Dermi Rayol, consultor da Petrobrás, Marcelo Ramos, além de diversos parlamentares, como os representes do Amazonas, Alberto Neto (PL), Átila Lins (PSD), Amom Mandel (Cidadania), e Célia Xakriaba (Psol- MG), Clodoaldo Magalhães (PV-PE), entre outros.

*Com informações da assessoria

