Amazonas envia 30 mil copos de água para o Rio Grande do Sul

O Governo do Amazonas enviou, na manhã desta quinta-feira (9), 30 mil copos de água tratada, produzidos pela Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama), para o estado do Rio Grande do Sul, que passa por um desastre natural em decorrência das chuvas na região. A ajuda humanitária foi encaminhada em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB), com previsão de que sejam enviados mais 70 mil copos no decorrer das próximas semanas.

O envio dos 30 mil copos de água foi estabelecido em uma conversa entre os governadores Wilson Lima, do Amazonas, e Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, na manhã de terça-feira (07/05), onde ficou acordado o envio imediato de suprimentos essenciais para ajudar a população gaúcha afetada.

“O governador Wilson Lima, atendendo uma necessidade do governo do Estado do Rio Grande do Sul, determinou que a Defesa Civil coordenasse as ações de envio de ajuda humanitária. Estamos aqui, hoje, com o apoio da Força Aérea Brasileira, fazendo a remessa de água tratada para o Estado do Rio Grande do Sul”, ressaltou o secretário da Defesa Civil, coronel Francisco Máximo.

De acordo com o diretor-presidente da Cosama, Armando do Valle, serão enviados aproximadamente 100 mil copos de água para o Sul do país. “Estamos mandando agora 30 mil copos, essa é a nossa primeira remessa. Já está em produção mais 70 mil copos, no total serão 100 mil copos que o Amazonas enviará”, afirmou.

Outras ações

Desde que o Rio Grande do Sul declarou estado de emergência, o governador Wilson Lima colocou à disposição toda a estrutura do Governo do Amazonas para prestar o apoio necessário ao governador Eduardo Leite e à população gaúcha. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil do Amazonas mantém contato direto com o Comitê de Crise instituído pelo governo daquele estado.

Foram disponibilizados 15 profissionais de saúde do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, entre médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, veterinários e dois especialistas em grandes desastres naturais da Defesa Civil. Os profissionais estão à disposição para serem enviados ao estado a qualquer momento, conforme solicitação do governo gaúcho.

Também como forma de solidariedade às vítimas da tragédia, o Teatro Amazonas ganhou na quarta-feira (8) iluminação especial com as cores da bandeira do Rio Grande do Sul. As cores verde, vermelho e amarelo serão refletidas no teatro até sexta-feira (10).

*Com informações da assessoria.

Leia mais

Ação em Manaus arrecada doações para famílias afetadas pela enchente no RS; saiba como ajudar