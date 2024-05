Campanha ‘Faça Bonito’ previne violência sexual contra crianças e adolescentes na rede municipal

Manaus (AM) – Visando aumentar a conscientização e prevenir a violência sexual contra crianças e adolescentes, a Prefeitura de Manaus deu início, nesta quinta-feira (9), à campanha nacional “Faça Bonito – Proteja nossas crianças e adolescentes da violência sexual”. O evento de abertura aconteceu na escola municipal São Luiz, na rua Nova Esperança, no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona norte da cidade.

A campanha inclui uma série de ações educativas ao longo do ano letivo, buscando envolver estudantes, professores e toda a comunidade escolar para promover um ambiente seguro e proteger os direitos das crianças e adolescentes.

A Semed trabalha a prevenção em todas as unidades de ensino, desde creches, Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis), até o ensino fundamental, com atividades adaptadas para cada faixa etária. Os professores são orientados a ensinar os alunos sobre a importância de identificar comportamentos inadequados e distinguir carinho e assédio, além de incentivá-los a procurar ajuda sempre que necessário.

Durante o evento de lançamento da campanha, os participantes tiveram a oportunidade de assistir a uma palestra educativa sobre prevenção e conscientização, conduzida pelos coordenadores, educadores e especialistas em proteção infantil. Além disso, os alunos realizaram apresentações que destacaram a importância de combater a violência sexual e promover um ambiente seguro para crianças e adolescentes.

A dona de casa Aline Cristina Rodrigues, mãe da presidente do grêmio estudantil Adria Kevelly, de 8 anos, ressaltou a importância do projeto na escola, explicando como ele ajuda a conscientizar crianças e a comunidade sobre o abuso e exploração.

“Esse projeto é muito importante, porque ele ajuda a mostrar para as crianças o perigo que elas podem estar correndo e ensinar o que é certo, e muitas crianças vão entender melhor o que é abuso e vão começar e se conscientizar. Elas também podem passar essa informação para as amigas, trazendo mais conhecimento para a comunidade”, disse a mãe da aluna.

Matheus Rangel, oficial de educação do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), destacou a importância do esforço conjunto para combater a violência sexual contra crianças e adolescentes. Ele elogiou a parceria entre a Prefeitura de Manaus, o Unicef e outras Organizações da Sociedade Civil (OSCs), ressaltando a necessidade de abordar questões de desigualdade e promoção de direitos em regiões historicamente marginalizadas.

“Agradecemos o empenho que a Prefeitura de Manaus demonstrou ao aceitar o desafio do Unicef para construir um programa com o foco em reduzir desigualdades e promover direitos para crianças e adolescentes em áreas que geralmente não recebem a atenção que merecem. É um prazer ver o resultado do trabalho que estamos fazendo juntos, especialmente com a campanha ‘Faça Bonito’, que visa conscientizar e combater a violência sexual contra crianças e adolescentes. Essa mobilização acontece todos os anos, embora a campanha tenha destaque especial no mês de maio, e o trabalho de prevenção ocorre ao longo de todo o ano letivo”, afirmou Rangel.