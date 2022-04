Emerson Lima é o novo titular da Sejusc-AM

Manaus (AM) – A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) tem como novo titular o advogado Emerson José Rodrigues de Lima. Ele assume a pasta em substituição à ex-titular, Mirtes Salles, que deixa o cargo para abraçar novos desafios na carreira. A nomeação consta na edição de nº 34.714 do Diário Oficial do Estado (DOE) de 31 de março de 2022.

Emerson Lima já fazia parte da estrutura organizacional da Sejusc no cargo de secretário executivo de Direitos da Criança e Adolescente (Sedca), desde junho de 2021.

“Primeiramente, gostaria de agradecer a confiança do governador Wilson Lima em depositar a nós esse desafio de tocar a Sejusc, substituindo a secretária Mirtes Salles, que realizou um excelente trabalho. A ideia é continuar esse trabalho de auxílio à população do Amazonas nas pastas que temos: Direitos Humanos, Mulheres, Pessoas com Deficiência [PcDs], Pessoa Idosa, Crianças e Adolescentes”, disse o gestor.

Experiência

Emerson José tem bacharelado em Direito pelo Centro Universitário Nilton Lins. Tem pós-graduação Lato Sensu em Direito Tributário pelo Centro Integrado de Ensino Superior do Amazonas (Ciesa), e em Direito e Processo do Trabalho pelo Instituto de Pós-Graduação e Graduação (Ipog). É advogado com inscrição na OAB/AM nº 5.599, possuindo ampla experiência na área jurídica.

Foi conciliador do Tribunal de Justiça do Amazonas, assessor jurídico parlamentar, auditor pleno do Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas (TJD/AM), advogado da Rede de Escolas Adventistas nos Estados do Amazonas, Roraima e Rondônia, defensor dativo do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD/CBAt), advogado da Prefeitura Municipal de Novo Airão, advogado da Prefeitura Municipal de Uarini, advogado do Sindicato do Comércio Varejista dos Feirantes de Manaus, e diretor de documentação da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

*Com informações da assessoria

