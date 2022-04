Encontro de Profissionais da Dança do AM inicia nesta sexta (8)

Dança no AM

Manaus (AM)- O 1º Encontro de Profissionais da Dança do Amazonas será realizado de 8 a 12 de abril, no salão nobre do Palácio Rio Negro, localizado na avenida Sete de Setembro, Centro.

O evento vai receber bailarinos, artistas independentes, produtores culturais e palestrantes renomados para discutir a identidade da dança no Amazonas, política, economia, cultura de incentivos e educação pela dança, além do formato do Festival Amazonas de Dança (FAD 2022).

Promovido pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e Fórum Permanente de Dança do Amazonas (FPDAM), o encontro tem o apoio da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e da Styllus Dança de Salão.

A abertura do evento acontece nesta sexta-feira, às 18h, com duas palestras, performances e debates. O ciclo das palestras será iniciado pela coreógrafa e advogada, Adriana Barbosa que vai contextualizar a história da dança no estado, em seguida Jorge Kennedy, supervisor cultural da Secretaria de Estado de Cultura abordará a amazonidade, neste primeiro dia de evento.

O encontro é gratuito, mediante apresentação da carteira de vacinação contra a Covid-19 atualizada. Com duração de cinco dias, o encontro terá, além das palestras, performances artísticas, mesas e grupos temáticos.

Programação

8 de abril, sexta-feira, 18h

Palestras, mesas temáticas e performances artísticas

Tema: Arte conceito, história e identidade da dança do Amazonas

9 de abril, sábado, 14h

Palestras, mesas temáticas e performances artísticas

Tema: Política, economia, cultura de incentivos e educação pela dança no Amazonas

10 de abril, domingo, 14h

Palestras, mesas temáticas e performances artísticas

Tema: Dança no Amazonas: diálogos e ações nos espaços culturais do Amazonas

11 e 12 de abril, segunda e terça-feira, 18h

Diálogos sobre a programação do Festival Amazonas de Dança e encerramento com performance artística

Tema: Balanço das temáticas do 1º Encontro de Profissionais da Dança do Amazonas e Festival Amazonas de Dança

*Com informações da assessoria

FOTOS: Michael Dantas/Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Acrobata do AM leva arte para próximas gerações

Centro de Artes da Ufam abre inscrições para Corpos de dança

Concurso em Manaus bus talentos na música gospel