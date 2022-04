Irmãos de Manicoré recebem homenagem do Exército Brasileiro

As crianças receberam um distintivo e o chapéu bandeirante no Centro de Instrução de Guerra na Selva (Cigs)

Manaus (AM) – Os dois irmãos que ficaram perdidos por quase um mês em uma área de mata em Manicoré foram homenageados, nesta segunda-feira (11), pelo Comando Militar da Amazônia (CMA).

Eles receberam a homenagem por ato de bravura e por sobreviverem sozinhos por tanto tempo na floresta. As crianças receberam um distintivo e o chapéu bandeirante no Centro de Instrução de Guerra na Selva (Cigs).

Durante o evento, os irmãos indígenas da etnia Mura, Gleison Carvalho Ferreira, de 9 anos, e o Glauco Carvalho Ferreira, de 7 anos, moradores da Comunidade Indígena Palmeira, localizada no município de Manicoré (distante a 332 quilômetros de Manaus), ganharam o distintivo de Estágio de Adaptação à Selva, uma faixa que estampava a palavra “selva” e o chapéu bandeirante com o distintivo do centro de instrução.

Conforme o Coronel Fábio Pinheiro Lustosa, comandante do CMA, a ação reconhece as habilidades das duas crianças por sobreviverem em uma área que necessita de fortes habilidades como resistência e sobriedade.

Entre as habilidades identificadas pelo coronel nas escolhas de sobrevivência dos meninos, são listadas a busca por água, a construção de pequenos abrigos e a coleta de alimentos de origem vegetal.

A escolha para fornecer o chapéu aos meninos aconteceu em razão do adorno ser um símbolo do trabalho dos guerreiros da selva. Segundo o Coronel Fábio, entregar o chapéu é uma forma de dizer que as crianças são dignas de usar um símbolo tão importante para o órgão.

Relembre o caso

Os irmãos Glauco e Gleison ficaram desaparecidos desde o dia 18 de fevereiro, após saírem de casa para caçar passarinhos no município de Manicoré. Depois de 26 dias, foram encontrados em uma zona de mata, no dia 15 de março, por um homem que estava cortando madeira. As duas crianças foram encontradas com grave desnutrição e desidratação e foram encaminhadas para o Hospital e Pronto Socorro da Crianças, onde ficaram internadas por 20 dias.

