Após 20 dias internados, irmãos de Manicoré recebem alta nesta quarta (6)

Manaus (AM) – Após 20 dias internados no Hospital e Pronto-Socorro da Criança Zona Oeste (HPSC-ZO), os irmãos Gleiçon Carvalho Ferreira, de 9 anos, e Glauco Carvalho Ferreira, de 7 anos, receberam alta da unidade de saúde nesta quarta-feira (6).

As crianças deram entrada na unidade no dia 17 de março, após ficarem 26 dias perdidos na floresta, em Manicoré (a 332 quilômetros da capital). Devido às condições de saúde, os irmãos tiveram que ser transferidos do Hospital Municipal Hamilton Cidade para Manaus em uma UTI aérea da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM).

Durante os dias que passaram na capital amazonense, as crianças foram acompanhadas por equipe multidisciplinar durante todo o período em que permaneceram na unidade. Desde esta terça-feira (5), as crianças apresentam boas condições clínicas, o que possibilitou a alta hospitalar.

Relembre o caso

Os irmãos Glauco e Gleiçon ficaram desaparecidos por 26 dias, após saírem de casa, no dia 18 de fevereiro, para caçar pássaros na floresta da comunidade Indígena Palmeira, em Manicoré. No dia 15 de março, as crianças foram encontradas por um cortador de madeira.

Desnutridos, por conta dos dias que passaram sem se alimentar, as crianças foram levadas de barco à sede do município. As buscas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) já haviam sido encerradas.

