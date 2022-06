Após dois anos, Festa Pentecostes é realizada em Manaus neste domingo (5)

O tema deste ano é "Espírito Santo, Educa-nos no amor e na sabedoria", o qual marca o retorno do grande evento católico que não é realizado há dois anos, em razão da pandemia da Covid-19

Manaus (AM) – Uma das principais festas da Igreja Católica, a Festa Pentecostes 2022 é comemorada, neste domingo (5), no Centro de Convenções, o Sambódromo, na Zona Centro-Oeste de Manaus. Conforme a Arquidiocese da cidade, a expectativa de fiéis no local é de aproximadamente 50 mil.

O tema deste ano é “Espírito Santo, Educa-nos no amor e na sabedoria”, o qual marca o retorno do grande evento católico que não é realizado há dois anos, em razão da pandemia da Covid-19. Conforme o arcebispo metropolitano Dom Leonardo Steiner, o tema acende a samaritanidade e o amor e serviço com o povo.

“Pentecostes é uma das festas mais importantes para a Igreja Católica, pois nela tem início a ação evangelizadora para que todas as nações e línguas tenham acesso ao Evangelho e à salvação mediante o poder do Espírito Santo de Deus”, diz a Arquidiocese de Manaus.

Essa é a primeira grande celebração de Dom Leonardo Steiner após ser anunciado pelo Papa Francisco como um 21 cardeais do vaticano, sendo o primeiro cardeal da Amazônia.

Conforme informações da Arquediocese, o evento contará com a participação de 700 coroinhas, 700 ministros e 100 integrantes a mais que os anos anteriores, e deu início por volta das 17h. Por ser evento de grande estrutura, a Prefeitura de Manaus alterou a rota das linhas de ônibus, assim como o trânsito.

Trânsito neste domingo

De acordo com o órgão, a avenida Pedro Teixeira será interditada em dois pontos, sendo um no trecho entre a alameda do Samba e avenida Constantino Nery, próximo à Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (FHemoam), e outro no trecho entre a avenida Constantino Nery e avenida Djalma Batista, ambos os locais das 14h às 21h.

A rua Jornalista Flaviano Limongi, que fica entre a arena da Amazônia e o sambódromo, será fechada no trecho entre a avenida Lóris Cordovil até a avenida Pedro Teixeira, das 7h até as 21h.

As avenidas Belmiro Vianez, Lóris Cordovil e alameda do Samba ficarão interditadas para o estacionamento dos ônibus de transporte público coletivo.

A avenida Constantino Nery será desinterditada a partir das 19h ou início da dispersão dos fiéis nos dois sentidos, no trecho entre a avenida Darcy Vargas e Desembargador João Machado.

Linhas de ônibus

A circulação das linhas que passam pela avenida Lóris Cordovil/Eldorado atenderá o seguinte trajeto: no sentido Centro, as linhas A202, A206, A222, A225 vão seguir normal pelas avenidas Lóris Cordovil, rua Vivaldo Lima, travessa dos Franceses, Desembargador João Machado, avenida Djalma Batista, rua João Valério e avenida Constantino Nery, depois segue normal o itinerário.

A linha 219 segue normalmente no sentido Centro até a avenida Lóris Cordovil, rua Vivaldo Lima, travessa dos Franceses, Desembargador João Machado, avenida Constantino Nery, depois segue o itinerário em direção ao bairro normalmente.

As linhas A402, A407 e 654 em direção ao Centro seguem normalmente até a avenida Djalma Batista, avenida Darcy Vargas, avenida Constantino Nery e itinerário normal.

Os ônibus 213, 227 em direção ao Centro seguem até a avenida Lóris Cordovil, rua Vivaldo Lima, travessa dos Franceses, avenida Desembargador João Machado, avenida Djalma Batista e itinerário normal.

No retorno para o bairro, as linhas 213, 227 seguem até a avenida Djalma Batista e avenida Desembargador João Machado e depois o itinerário normal.

A circulação das linhas que passam pela avenida Pedro Teixeira atenderá o seguinte trajeto: as linhas A200, A204, 215 no sentido Centro seguem normalmente até a avenida Dom Pedro, avenida Dr. Theomário Pinto, avenida Constantino Nery (retorno no parque dos Bilhares), avenida Constantino Nery, estação Arena.

No sentido bairro as linhas A200, A204 seguem pela avenida Constantino Nery, avenida Djalma Batista, avenida Darcy Vargas, avenida Dr. Theomário Pinto, avenida Dom Pedro e itinerário normal.

As linhas 010, 207, 214, 223, seguem normalmente até a avenida Dom Pedro, avenida Dr. Theomário Pinto, avenida Djalma Batista, seguindo o trajeto normal.

No sentido bairro, as linhas 010, 207, 214, 215, 223, vão seguir pela avenida Djalma Batista, acesso à alça da UEA, avenida Dr. Theomário Pinto e avenida Dom Pedro.

Já a circulação das linhas que passam pela avenida Darcy Vargas seguirá o seguinte trajeto: a linha 678 segue normalmente em direção ao Centro até a avenida Darcy Vargas, avenida Dr. Theomário Pinto da Costa, avenida Jacira Reis, avenida Rita Gama Barros, avenida Pedro Teixeira, e de lá o itinerário normal.

As linhas 118, 540 e 652 vão seguir até a avenida Darcy Vargas, avenida Dr. Theomário Pinto da Costa, retorno na rotatória das Letras, avenida Constantino Nery, voltando para o bairro normalmente.

* Com informações da assessoria

