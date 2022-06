Amazonas terá Dia D de multivacinação neste sábado (11)

Manaus (AM) – O Amazonas terá o Dia D da multivacinação neste sábado (11). Ação ocorrerá em todos os 62 municípios do Amazonas, de forma simultânea

A reunião teve o objetivo de alinhar estratégias com os gestores municipais de saúde para facilitar o acesso da população à vacinação. Com o Dia D da Multivacinação, o objetivo é ampliar a cobertura vacinal do Amazonas a partir da atualização da caderneta de vacinação da população do estado.

Segundo a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, é essencial o trabalho integrado entre Governo do Estado e as prefeituras em prol da vacinação.

“É preciso que todas as esferas, tanto estaduais quanto municipais, estejam alinhadas neste dia para sensibilizar a população a aderir à vacinação e assim ficarem protegidas contra as doenças imunopreveníveis”, ressaltou Tatyana.

O diretor técnico da FVS-RCP, Daniel Barros, Covid-19, das campanhas de sarampo, influenza e demais imunizantes de rotina previstas no calendário de imunização nacional. “É importante que os municípios abracem a campanha para que possamos ampliar as coberturas vacinais”, destacou Daniel, durante a reunião com o Cosems-AM

Dia D

O Dia D da Multivacinação ocorrerá em todos os 62 municípios do Amazonas neste sábado (11/06), de forma simultânea. Em Manaus, a estratégia inicia, às 9h, no Parque Cidade da Criança, na zona centro-sul de Manaus. A vacinação vai estar disponível em 99 pontos, sendo 24 fixos e 75 volantes, da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa/Manaus).

Referência

A FVS-RCP é responsável pela Vigilância em Saúde do Amazonas e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, Manaus. O contato telefônico da FVS-RCP é o (92) 3182-8510.

